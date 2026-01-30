FREEMAIL
NEKA PUKNE /

Duvnjak otkrio Srnine riječi koje su naježile Džombu i ekipu: 'Ako treba za Hrvatsku!'

'Nijemci su samouvjereni, neću reći arogantni, ali znam iz Kiela da su uvjereni da će dobiti utakmicu'

30.1.2026.
17:30
Sportski.net
Hrvatska rukometna reprezentacija protiv Njemačke igra polufinale Europskog prvenstva

Nakon iscrpljujuće dvije faze natjecanja u Malmou stigli smo u Herning gdje kreće borba za medalje. 

Podršku reprezentaciji došao je dati i Domagoj Duvnjak, 'dojučerašnji kapetan' koji je svoje dojmove otkrio u RTL-ovoj emisiji Vrijeme je za rukomet. 

Stigao je Duvnjak u dresu Srne. 

"U polufinalu smo i super se osjećam. Obukao sam Zvonin dres. Imao sam takvu situaciju i njemu je najteže. Sigurno je najvjerniji navijač. To srce i borba na terenu se nevjerojatni, vukao nas je."

"Otkrit ću i da smo se čuli prije prvenstva, rekao mi je 'Dule, sve radim da pomognem reprezentaciji. Ako treba puknuti loža opet, neka pukne za Hrvatsku'." 

U tom su trenutku svi otkrili kako su se naježili.  

"Nijemci su samouvjereni, neću reći arogantni, ali znam iz Kiela da su uvjereni da će dobiti utakmicu. To je dobro za nas. Možda jesu favoriti, ali 60 minuta se igra pa tko bude bolji neka pobjedi. Nadam se da ćemo biti mi i da večeras spavamo s medaljom."

Je li teško? oko gledati, a ne igrati?

"Ja sam svoje za reprezentaciju dao, ali ponosan sam na dečke. Nosi ih energija s prošlog SP-a. Neki će reći da smo slučajno možda u polufinalu, ali ovo je rezultat njihovog prkosa, inata, ne priznaju nikoga i žele pokazati da su bolji." 

Pripremne utakmice s Nijemcima?

"Te smo izgubili zbog tranzicije, naše vraćanje u obranu. Izbornik je to sigurno detektirao i nadam se da će to biti ključ pobjede i bez tehničkih grešaka moramo biti."

Je li okidač ovom pobjedničkom mentalitetu današnje reprezentacije bio SP prošle godine, a i što je s prošlom generacijom. 

"Starija generacija je mene naučila kako se ponašati prema ovom dresu. Ja sam oduševljen s ovim dečkima. Vidiš da su samouvjereni i da nema padanja, da će doći njihove minute i da će preokrenuti."

