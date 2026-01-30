Srna otkrio što je Sigurdsson napravio uoči polufinala protiv Njemačke i koji savjet mu je dao Duvnjak

Hrvatska rukometna reprezentacija protiv Njemačke igra polufinale Europskog prvenstva.

Nakon iscrpljujuće dvije faze natjecanja u Malmou stigli smo u Herning gdje kreće borba za medalje.

Zvonimir Srna otkrio je posljednje upute izbornika Dagura Sigurdssoa prije izlaska ekipe na teren.

"Izbornik je imao glavnu riječ i rekao da se držimo kao ekipa, igramo ponosno s emocijama i neće biti straha."

Koliko želimo finale?

"Od početka turnira želimo iako smo u početku lošije igrali, ali bili smo kao obitelj. Sad želimo vratiti Nijemcima za one poraze uoči prvenstva. Svi će se baciti na glavu za Hrvatsku, za navijače."

Nedostajat će na terenu.

"Jako mi je krivo zbog ozljede, ali pričao sam s Duvnjakom koji mi je rekao da moram biti pozitivan radi ekipe i ekipa će to iskoristiti. Ekipa mi je napravila da se osjećam bolje i siguran sam da će svi dati sve od sebe za Hrvatsku."

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska futsal reprezentacija u četvrtfinalu: Sljedeći test kako pobijediti Armeniju