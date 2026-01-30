Je li moguće da je Sigurdsson to napravio jer je predvidio? 'On je Nostradamus, Baba Vanga'

Uoči spektakularnog polufinalnog okršaja Europskog prvenstva između Hrvatske i Njemačke u petak (17.45, RTL i platforma VOYO), rukometna javnost postavlja ključno pitanje - Može li Hrvatska treći put zaredom izgubiti od istog protivnika u kratkom vremenu i hoće li dobro poznati hrvatski inat proraditi do te mjere da bude presudan faktor za prolazak u finale rukometnog Eura? Zbog svih organizacijskih propusta i nebrige EHF-a za igrače na Euru.

Zakon velikih brojki

Vrijeme je za rukomet počinje u 16.40, polufinale Hrvatska - Njemačka u 17.45, a sve možete gledati na RTL-u i platformi VOYO, a pratiti na portalu Net.hr.

Poznati slovenski rukometni trener Branko Tamše, gostujući u podcastu "Maksanov korner", nudi intrigantnu analizu koja baca potpuno novo svjetlo na dva pripremna poraza i sugerira da se iza svega krije majstorski plan izbornika Dagura Sigurdssona.

Ako je to predvidio, ako je zato birao Njemačku u pripremama, onda je Nostradaum, onda je Baba Vanga. Jedva čekam vidjeti koje će cake opet upotrijebiti veliki mag, Dagur Sigurdsson, kako će iznenaditi Njemačku. Branko Tamše u Maksanovom korneru.

Prema Tamšeu, upravo su te dvije utakmice, koje su mnoge zabrinule, možda i najjače oružje hrvatske reprezentacije u borbi za finale. On vjeruje da je islandski strateg svjesno odabrao Njemačku kako bi secirao njihovu igru do najsitnijih detalja i pripremio taktiku koja će ih šokirati kada je najvažnije.

Dva poraza kao uvertira za veliko slavlje

Zakon velikih brojeva sugerira da treći poraz u nizu nije vjerojatan, no Tamše ide korak dalje. On smatra da je Sigurdsson iskoristio pripremno razdoblje ne toliko za pobjedu, koliko za dubinsku analizu suparnika.

"Postavljam si i ja to pitanje, zakon velikih brojki i može li Hrvatska i treći put zaredom izgubiti od Njemačke? Ako Hrvatska dobije to polufinale, onda ću znati zašto je odabrao dvije prijateljske utakmice s Njemačkom. Da bi ih secirao do kraja, da bi našao te mane koje će sad sigurno probati najbolje iskoristiti i ono što mislim, da bi hrvatski golmani mogli sad bljesnuti i to bi mogao biti taj faktor X kojeg očekujem", istaknuo je slovenski stručnjak.

Foto: Alexander Keppler/imago Sportfotodienst/profimedia

Ovakav pristup, gdje se pripremne utakmice koriste kao poligon za prikupljanje ključnih informacija, a ne toliko za bildanje samopouzdanja pobjedama, iako je i to slučaj, odlika je samo najvećih trenera. Dagur je lukav rukometni trener koji ima svoje cake...

"Svaka čast Daguru Sigurdssonu, igračima, Savezu, navijačima, svima za sve što ste napravili na posljednja dva velika natjecanja. To ne može svatko. U Jyske Bank Boxenu u Herningu Hrvati će dominirati na tribinama, čarteri već lete i želim da nova medalja dođe u moje Velenje, da moj Mario Šoštarić donese novu medalju, ali ne samo on, htio bih općenito da Hrvatska uzme medalju. Navijat ću svim srcem za Hrvatsku".

Tamše vjeruje da je Dagur Sigurdsson puno više naučio iz ta dva poraza nego što je njemački stožer mogao i zamisliti. Sada se postavlja pitanje je li islandski trenerski rukometni mag svjesno skrivao svoje najjače adute, puštajući protivnika da misli kako je pronašao recept za Hrvatsku?

'Rukometni Nostradamus' s tajnim oružjem u rukavu

Ideja da je Sigurdsson možda predvidio sraz s Njemačkom u završnici Eura zvuči gotovo nevjerojatno, a i mi i Branko Tamše izbornika Dagura Sigurdssona, u tom slučaju, opisuju kao "rukometnog vizionara" i "Nostradamusa". Ako se pokaže da je sve bio dio plana, onda je riječ o potezu ispred svog vremena.

"Ako je to predvidio, ako je zato birao Njemačku u pripremama, onda je Nostradaum, onda je Baba Vanga. Jedva čekam vidjeti koje će cake opet upotrijebiti veliki mag, Dagur Sigurdsson, kako će iznenaditi Njemačku", s nestrpljenjem je poručio Tamše.

On podsjeća na sličan Sigurdssonov potez dok je vodio upravo Njemačku na Europskom prvenstvu u Poljskoj 2016. godine. Tada je usred turnira pozvao dva igrača, Juliusa Kühna i Uwe Häfnera, koji su bili ključni u osvajanju zlatne medalje. Tamše ne isključuje mogućnost da i sada posegne za sličnim iznenađenjem.

"A možda da Dagur Sigurdsson pozove još nekog igrača koji uopće nije bio sad u Skandinaviji, dođe friški... E, onda moramo reći da je čovjek stvarno znalac svog zanata", dodaje Tamše, aludirajući na nevjerojatnu sposobnost islandskog trenera da izvuče asa iz rukava.

Psihološka prednost na strani Hrvatske

Dok je na papiru, nakon dvije pobjede, Njemačka možda favorit, psihološka prednost mogla bi biti na strani Hrvatske. Tamše upozorava na poznati njemački mentalitet.

"Njemačka možda malo podsvjesno razmišlja: 'Pa dobili smo ih dvaput, dobit ćemo ih i treći put'. Znamo da znaju biti Nijemci nekad bahati, a Hrvatska neka samo bude mirna, pritajena i onda govori na terenu šezdeset minuta", savjetuje slovenski trener.

Uz taktičke zamke i mirnoću, ogroman vjetar u leđa bit će i navijači. Očekuje se da će hrvatski navijači u potpunosti nadglasati njemačke, stvarajući domaćinsku atmosferu usred Skandinavije.

"Opet ću ponoviti. Siguran sam da će u dvorani biti više gledatelja koji će podržavati Hrvatsku nego Njemačku. Imat će veliki, veliki, veliki vjetar u leđa. Navijači u takvoj utakmici rade razliku, pravi navijači", zaključuje Tamše.

Iako je Njemačka na papiru favorit, analiza Branka Tamšea otkriva da se u ovoj utakmici krije puno više od onoga što se vidi na površini. S taktičkim genijem na klupi koji je možda mjesecima pripremao upravo ovaj scenarij i s vojskom navijača na tribinama, Hrvatska u polufinale ulazi s razlogom za optimizam, spremna da još jednom pokaže kako je majstor igranja velikih utakmica.

POGLEDAJTE VIDEO: Mario Šoštarić najavio polufinale s Njemačkom, ali i Dinamo