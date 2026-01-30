FREEMAIL
SVI SMO UZ VAS! /

Hrvatska igra utakmicu istine na Europskom prvenstvu: Vjerujemo u finale!

'Vrijeme je za rukomet' počinje u 16.40, a polufinale Njemačka - Hrvatska u 17.45. Oboje gledajte na RTL-u i platformi VOYO, a u tekstualnom prijenosu pratite na portalu Net.hr

author_image
Silvijo Maksan
Sport naš svagdašnji nije samo fraza. Na Net.hr-u od 2014.
Svi članci autora >
30.1.2026.
14:03
Tobias Jorgensen/gonzales Photo/profimedia
Hrvatska muška rukometna reprezentacija u igra utakmicu istine protiv Njemačke. Ulog utakmice ne da je ogroman, nego je megaogroman - finale Europskog prvenstva. Popularna emisija 'Vrijeme je za rukomet' u Herningu počinje u 16.40, polufinale Njemačka - Hrvatska u 17.45. Oboje gledajte na RTL-u i platformi VOYO, a u tekstualnom prijenosu pratite na portalu Net.hr.

Polufinale Europskog prvenstva u rukometu
30. siječnja 2026
17.45
0
Njemačka
 
:
0
Hrvatska
 

Hrvatska i Njemačka odigrali su dvije pripremne utakmice uoči početka Europskog prvenstva u Švedskoj, Danskoj i Norveškoj. U obje utakmice, prvoj u Areni Zagreb 32-29 i drugoj u Hannoveru 33-27, slavili su Nijemci. Je li došao trenutak za pobjedu Hrvatske u ključnoj utakmici? Vjerujemo, nadamo se, sanjamo... 

POGLEDAJTE VIDEO: Nikola Karabatić iskreno prognozirao utakmicu Hrvatske: 'Suci će odigrati ključnu ulogu, evo zašto'

Europsko Prvenstvo U Rukometu 2026NjemačkaRukomet 2026Dagur SigurdssonNjemačkaHrvatska Rukometna Reprezentacija
