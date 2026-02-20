FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
OPASNI UVJETI /

Kaos u Međimurju zbog snijega: S ceste izletio i školski autobus pun djece, došlo do još jednog incidenta

Kaos u Međimurju zbog snijega: S ceste izletio i školski autobus pun djece, došlo do još jednog incidenta
×
Foto: Alan Belko/eMedjimurje/Policija zaustavlja(Medjimurje-ČAKOVEC i okolica

Vozačima se savjetuje da prilagode brzinu stanju na cesti, povećaju razmak između vozila te izbjegavaju nagla kočenja i skretanja kako bi smanjili rizik od novih nesreća

20.2.2026.
14:11
danas.hr
Alan Belko/eMedjimurje/Policija zaustavlja(Medjimurje-ČAKOVEC i okolica
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Zimski uvjeti, snijeg i poledica u četvrtak su stvorili velike probleme vozačima diljem Međimurja. U samo sat vremena zabilježena su tri izlijetanja vozila s prometnica, što je dodatno uznemirilo vozače i mještane, piše eMedjimurje.

Na raskrižju kod Orehovice s ceste je sletio školski autobus. Prema informacijama s terena, u njemu su se nalazili učenici, no zasad nema službenih potvrda o eventualnim ozlijeđenima. Video s mjesta događaja objavio je eMedjimurje i možete ga vidjeti OVDJE.

Kaos u Međimurju zbog snijega: S ceste izletio i školski autobus pun djece, došlo do još jednog incidenta
Foto: Alan Belko/eMedjimurje
Kaos u Međimurju zbog snijega: S ceste izletio i školski autobus pun djece, došlo do još jednog incidenta
Foto: Alan Belko/eMedjimurje

Zbog snježnih uvjeta s kolnika je izletio još jedan autobus. Građani navode kako je kolnik izrazito sklizak te da su raskrižja i otvorene dionice posebno zahtjeve u ovakvim uvjetima.

Kaos u Međimurju zbog snijega: S ceste izletio i školski autobus pun djece, došlo do još jednog incidenta
Foto: Policija zaustavlja(Medjimurje-ČAKOVEC i okolica

Izvan kolnika završio je i osobni automobil. Video snimka koja je kružila društvenim mrežama, prikazuje automobil uz rub prometnice prekrivene snijegom i ledom. 

U ovim uvjetima, prometnice su zahtjevne za vožnju, a prema snimkama s terena vidi se da su kolnici totalno neočišćeni od snijega. Vozačima se savjetuje da prilagode brzinu stanju na cesti, povećaju razmak između vozila te izbjegavaju nagla kočenja i skretanja kako bi smanjili rizik od novih nesreća.

POGLEDAJTE VIDEO: Snijeg iznenadio mještane, a Matija krenuo u potragu za tragovima vuka

Zimski UvjetiMeđimurjeOrehovicaSnijeg
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx