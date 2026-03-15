Kuba utonula u mrak! Demolirali zgradu Komunističke partije, Havana bez struje i po 15 sati na dan

Prosvjednici na Kubi opljačkali su zgradu Komunističke partije nakon prosvjeda potaknutih rastom cijena hrane i dugotrajnim nestancima električne energije. Incident se dogodio u gradu Morónu u središnjem dijelu zemlje, a vlasti su potvrdile da je uhićeno pet osoba, javlja BBC.

Prema priopćenju kubanskog Ministarstva unutarnjih poslova, manja skupina ljudi tijekom noći s petka na subotu vandalizirala je uredske prostorije stranke. Državni mediji navode da je prosvjed u početku bio miran, ali je kasnije prerastao u nasilje.

Sudionici su kamenjem gađali ulaz u zgradu, a dio namještaja iz recepcije iznesen je na ulicu i zapaljen. Oštećeni su i drugi državni objekti, uključujući ljekarnu i državnu trgovinu.

Na snimkama koje se šire društvenim mrežama vide se ljudi kako bacaju kamenje kroz prozore zgrade dok uzvikuju „sloboda“, dok na ulici gori velika vatra.

#Cuba is burning; even the #Communist Party headquarters in Morón, Ciego de Ávila was set on fire amid unrest.... there's no electricity for the last eight days or more, no petrol/ diesel.

March 15, 2026

Kuba tri mjeseca bez goriva

Kubanski predsjednik Miguel Díaz-Canel izjavio je da su pritužbe građana zbog nestašica i nestanaka struje „legitimne“, ali je poručio da vlasti neće tolerirati nasilje i vandalizam.

U objavi na društvenoj mreži X naveo je da su dugotrajni nestanci električne energije izazvali „veliku uznemirenost“ među stanovništvom. Za energetsku krizu optužio je američku blokadu, za koju tvrdi da je posljednjih mjeseci dodatno pojačana.

Prosvjed se dogodio nekoliko sati nakon što je vlada u Havani potvrdila da su u tijeku razgovori sa Sjedinjenim Državama o mogućim rješenjima sporova između dviju država. Díaz-Canel je u televizijskom obraćanju u petak rekao da Kuba već tri mjeseca nije primila nijednu isporuku goriva zbog američke blokade nafte.

Sjedinjene Države posljednjih mjeseci dodatno su pooštrile pritisak na Kubu. Washington je blokirao isporuke venezuelanske nafte, koja je pokrivala oko polovice kubanskih energetskih potreba, te zaprijetio carinama državama koje bi prodavale naftu Kubi. Sve se to nadovezuje na trgovinski embargo SAD-a koji traje više od šest desetljeća.

Kuba se u velikoj mjeri oslanja na uvoz goriva za proizvodnju električne energije, a ograničene isporuke dodatno su pogoršale već oslabljeno gospodarstvo. Kriza se odrazila na rad javnih službi, uključujući odvoz otpada, javni prijevoz, bolnice i obrazovni sustav.

Moron en la Calle 9 Dias de #ProtestasenCuba Fuera los Castros de #Cuba pic.twitter.com/EZ30Kr7iNa — Ivan Picon (@picon1969) March 15, 2026

Havana bez struje do 15 sati dnevno

Javni prosvjedi na Kubi rijetki su. Iako ustav iz 2019. godine formalno priznaje pravo na prosvjed, zakon koji bi definirao način njegova ostvarivanja još nije donesen. Posljednjih tjedana građani u više gradova prosvjeduju protiv čestih nestanaka struje. U mnogim četvrtima stanovnici navečer izlaze na ulice i lupaju po loncima i tavama.

Havana je postala središte tih prosvjeda, gdje nestanci struje ponekad traju i do 15 sati dnevno.

Prošli tjedan skupina studenata okupila se na Sveučilištu u Havani kako bi upozorila na prekide nastave uzrokovane sve dubljom energetskom krizom.

