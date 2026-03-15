Dalić na sto muka: I drugi napadač ovog tjedna zabio hattrick

Nakon što je Dion Drena Beljo postigao tri pogodaka protiv Slaven Belupa isto je učinio i Petar Musa. Hrvatski nogometaš postigao je hat-trick za svoj Dallas koji je u utakmici MLS-a odigrao neriješeno 3-3 s gostujućim San Diegom.

San Diego FC ostaje neporažen (3-1-0), iako će utakmicu smatrati propuštenom prilikom s obzirom da je dva puta vodio s dva gola razlike. Onni Valakari (21) i Marcus Ingvartsen (31) zabili su iz kaznenih udaraca u prvom poluvremenu, a Valakari je dodao svoj drugi gol u 51. minuti.

Dallas je do prvog gola došao u 41. minuti, kada je pritisak Muse i Joaquina Valientea prisilio vratara San Diega Pabla Sisniegu na izbijanje lopte. Rezultat je bio izgubljena lopta duboko u trećoj polovici San Diega, a Musin prvi udarac je blokiran prije nego što je napadač ubacio vlastitu odbijenu loptu.

Musa je svoj drugi gol zabio tri minute nakon drugog Valakarijevog ovaj put iz kaznenog udarca za Dallas. Sisniega je zaradio prekršaj kada je vratar izašao iz svoje mreže i naletio na Kamunga koji je jurio loptu u kazneni prostor. Musa je svoj treći gol na utakmici postigao pet minuta nakon početka sudačke nadoknade na kraju utakmice i donio FC Dallasu bod protiv gostujućeg San Diega. Musa je zabio pet golova u četiri utakmice za FC Dallas, koji ove sezone ima omjer 1-2-1.

Tako je hrvatski napadač otežao posao Zlatku Daliću koji će morati birati između nekoliko (Beljo, Musa, Budimir...) napadača u formi.

