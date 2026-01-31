Svi upozoravaju na isto: Ono što je bilo u skupini više ne vrijedi

Hrvatski rukometaši se u nedjelju na Europskom prvenstvu bore za broncu protiv Islanda, a izbornik Dagur Sigurdsson i njegovi igrači ponavljaju da, iako je Hrvatska pobijedila Island u grupi, sutra je na redu jedna posve drugačija utakmica

"Nismo u istoj situaciji, također imamo probleme, ali to je uvijek posebna utakmica. Oba su tima razočarana nakon polufinala, ali moramo pokušati uzeti najviše od tima sutra da pobijedimo", kazao je Sigurdsson, dodavši da će njegovi igrači sutra pokušati dati najbolje od sebe da pobijede.

"Bili smo tužni u svlačioni, ali treba dignuti glavu. Izašli smo iz svlačione s mentalitetom pobjednika, brončana medalja je ipak medalja. Idemo se potući i pripremiti za Island i vjerujemo da ih možemo dobiti. Mi znamo Island i oni znaju nas, bit će drugačija utakmica nego u Malmou. Ekipa koja će uspjeti zaboraviti jučerašnji poraz imat će više izgleda za pobjedu. Mi idemo u borbu za medalju to će biti naša motivacija", nadovezao se reprezentativac Mario Šoštarić.

Filip Glavaš ističe da nema smisla žaliti za jučerašnjim porazom protiv Njemačke jer pravi sportaši uvijek gledaju naprijed. "Sutra je novo dokazivanje i idemo po broncu. Nemam neki recept, ali mislim da ćemo se potući. Treba dati sve od sebe i nadam se da će nas to nagraditi", kazao je Glavaš.

Mateo Maraš naglašava da je pred njim i suigračima još dug put.. "U borbi smo za medalju, to najbitnije. Brzo treba zaboraviti poraz i okrenuti se Islandu.

Pobijedili smo ih u grupi i na prošlom prvenstvu, imamo dobar niz protiv njih. Ponavljam to je skroz druga utakmica, utakmica za odličja i možemo očekivati svašta sutra, ali nadam se da ćemo mi izaći kao pobjednici. Island igra dobar rukomet, imaju dobru tranziciju, dobar napad i dobru obranu. Dobro su posloženi u svim segmentima igre. Na nama će biti da probamo neutralizirati tu njihovu tranziciju i da ih svedemo na što manje golova", dodao je Maraš.

Ivan Martinović podsjeća da nam je Island poznati suparnik.

"Svjesni smo da imamo sutra još jednu utakmicu, da se možemo vratiti s medaljom oko vrata. Znamo kako igraju, igraju brz rukomet, trče dosta, tu treba staviti fokus, ponoviti agresivnu obranu i u napadu trebamo biti strpljivi. Treba nam dobar šut jer imaju dobrog golmana", kazao je Martinović.

"Polufinale je velik uspjeh! Da su nam proje prvenstva rekli da ćemo igrati polufinale i boriti se za medalje, uzeli bismo objeručke. Naravno da ostaje žal za izgubljenom utakmicom i zlatom kojeg dugo čekamo. Ali i ova brončana medalja je bitna. Moramo skupiti snage i sve usmjeriti na utakmicu sutra. Borit ćemo se i donijeti u Hrvatsku tu broncu", nastavio je Marin Jelinić osvrnuvši se na Island i što očekivati od njih sutra.

"Mislim da će igrati sličnu utakmicu kao što je i bila. Mislim da trebamo odigrati čvrstu i odgovornu utakmicu, ne smijemo gubiti puno lopti jer sve kažnjavaju s kontrama i polukontrama. Analizirat ćemo ih dobro i nadam se pobjedi", dodao je Mario Šoštarić. Veron Nančinović misli da Hrvatska još uvijek može napraviti veliku stvar na ovom prvenstvu i uzeti broncu.

"Jednom smo pokazali da ih možemo pobijeditii. Sutra je nova utakmica, ali nadam se da ćemo uspjet,i vjerujem da će ekipa dati sve od sebe, ali što bude bude", kazao je za kraj Nančinović.

Hrvatska i Island do sada su odigrali 18 susreta. Hrvatska je ostvarila 13 pobjeda. Jedan susret završen je neodlučeno, a Island je tri puta bio bolji.

Utakmica za treće mjesto u Jyske Bank Boxen Areni na rasporedu je u nedjelju s početkom u 15:15 sati

