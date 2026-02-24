Plenković s europskim čelnicima u Kijevu, Merz brutalno iskren: 'Znamo kad će ovaj rat završiti'

Premijer Andrej Plenković je na četvrtu godišnjicu invazije po peti put posjetio Ukrajinu. Na društvenoj mreži X objavio je fotografije sa sastanka Koalicije voljnih koji se održao u Kijevu.

"U Kijevu sam sudjelovao na sastanku Koalicije voljnih, kojem je domaćin predsjednik Volodimir Zelenski. Istaknuo sam da se Hrvatska zalaže za pravedan i održiv mir te da Ukrajina u mirovnim pregovorima ne bi trebala pristati na de iure odricanje od svog okupiranog teritorija

Foto: Screenshot/X/Andrej Plenković

Vlada RH će nastaviti podržavati Ukrajinu politički, vojno, energetski, humanitarno, kao i u procesu razminiranja te prenošenja iskustava u procesiranju ratnih zločina", napisao je Plenković na X-u.

Dodao je kako je Hrvatska putem JANAF-a u mogućnosti osigurati opskrbu naftom koja može zadovoljiti 100 posto potreba rafinerija u Mađarskoj i Slovačkoj, uz pridržavanje europskih i američkih sankcijskih ograničenja.

Također je ponovio podršku Hrvatske naporima Ukrajine u ispunjavanju reformi na putu prema članstvu u Europskoj uniji.

Europski čelnici obećali su u utorak da neće napustiti Ukrajinu dok ruska invazija ulazi u petu godinu, ali su podjele među članicama Europske unije zasjenile obljetnicu izbijanja najvećeg rata na kontinentu u desetljećima.

Foto: Screenshot/X/Andrej Plenković

Mađarska i Slovačka blokirale 20. paket sankcija

Mađarska i Slovačka blokirale su 20. paket sankcija Europske unije protiv Rusije, kao i plan financijske pomoći Ukrajini od 90 milijardi eura. Očekivalo se da će paket, koji uključuje 60 milijardi eura za ukrajinsku vojsku, dobiti formalno odobrenje nakon što su ga čelnici EU-a podržali u prosincu.

No Mađarska, uz podršku Slovačke, uložila je veto na mjere, a kao razlog je navela prekid isporuke ruske nafte naftovodom Družba kroz Ukrajinu. Budimpešta optužuje Kijev za blokiranje plinovoda iz političkih razloga, dok ukrajinski dužnosnici tvrde da su poremećaji od kraja siječnja uzrokovani ruskim bombardiranjem.

Predsjednik Volodimir Zelenski, suočen sa sve većim pritiskom Sjedinjenih Država da osigura mirovni sporazum, više je puta pozvao saveznike Kijeva da postrože sankcije Moskvi i pošalju više oružja, budući da ruski predsjednik Vladimir Putin ne pokazuje znakove da planira završiti rat.

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa doputovali su u Kijev vlakom, a pridružilo im se nekoliko lidera iz država članica, uključujući hrvatskog premijera Andreja Plenkovića, te čelnike Danske, Švedske i Finske, ali im se nisu pridružili čelnici zapadnih vlada.

'Jedna osoba stoji na putu napretka'

Britanski premijer Keir Starmer na sastanku je sudjelovao je putem video veze. Britanija je u utorak sankcionirala naftovodnog diva Transnjeft i još gotovo 300 ruskih entiteta, u onome što je opisala svojim najvećim paketom mjera od prvih mjeseci rata.

"Kada govorimo o razgovorima, postoji jedna osoba koja stoji na putu napretka u tim razgovorima, a to je Vladimir Putin i nitko osim Putina", rekao je Starmer.

Foto: Screenshot/X/Andrej Plenković

Njemački kancelar Friedrich Merz, koji se također pridružio sastanku na daljinu, rekao je da je ključno "presušiti rusko ratno financiranje" osiguravanjem 20. paketa sankcija EU-a Moskvi. "Moramo biti vrlo jasni. Ovaj rat će završiti tek kada Putin shvati da ne može pobijediti", rekao je Merz.

'EU će ispuniti svoje obećanje'

Von der Leyen je rekla u Kijevu da će EU ispuniti svoje obećanje o zajmu od 90 milijardi eura za Ukrajinu, "na ovaj ili onaj način".

U obraćanju Europskom parlamentu putem videopoziva iz Kijeva, Zelenski je pozvao 27 članica EU-a da nastave braniti europski način života, dodavši da će članstvo Ukrajine u EU biti jamstvo buduće sigurnosti Ukrajine nakon potpisivanja mirovnog sporazuma.

EU razmatra načine kako bi Ukrajini pružio barem neke pogodnosti članstva prije nego što provede brojne ekonomske, demokratske i pravosudne reforme potrebne za punopravno članstvo.

Kremlj je u međuvremenu priznao da Rusija nije ostvarila svoje ratne ciljeve. "Ciljevi nisu još u potpunosti postignuti pa se specijalna vojna operacija nastavlja", rekao je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov za državnu novinsku agenciju TASS, koristeći ruski naziv za rat protiv Ukrajine.

Peskov je rekao da Rusija ostaje otvorena za diplomatsko rješenje, ali je inzistirao da su njezini uvjeti dobro poznati, optužujući Zapad da želi "uništiti" Rusiju dok sukob ulazi u petu godinu.

