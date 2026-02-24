Courtois i dalje 'lud' zbog penala na Budimiru: 'Stavio mi je nogu pod nogu'

Golman Real Madrida, Thibaut Courtois još se jednom osvrnuo na kontroverzni penal kojeg je za Osasunu izborio Ante Budimir protiv 'los blancosa'.

Real je u subotu u sklopu 25. kola La Lige poražen kod Osasune 2:1, a penal se dogodio u 38. minuti kod rezultata 0:0. Glavni sudac Quintero nije sudio penal, ali je reagirao VAR i na kraju je lopta ipak morala na bijelu točku. Hrvatski napadač je namjestio loptu i mirno plasirao loptu nakon što je pričekao da belgijski reprezentativac i jedan od najboljih golmana na svijetu krene u jednu stranu.

Courtois sada dovodi u pitanje odluku suca i korištenje VAR-a u incidentu s Budimirom, tvrdeći da nije bilo spoticanja ili namjere.

"Stavio mi je nogu pod nogu", tvrdi Courtois tvrdeći da usporavanje slike zamagljuje pravi kontekst igre.

Belgijac tvrdi da se ovakve vrste incidenata često različito tumače kada je u pitanju golman, tvrdeći da da je kontakt napravio igrač u polju, penal vjerojatno ne bi bio dosuđen.

