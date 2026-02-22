FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
RASPLAMSALO SE /

Budimir i ekipa sve zakuhali: Barcelona ekspresno svrgnula Real Madrid s vrha

Budimir i ekipa sve zakuhali: Barcelona ekspresno svrgnula Real Madrid s vrha
×
Foto: Javier Borrego/Shutterstock Editorial/Profimedia

Kiks Real Madrida nije prošao nekažnjeno, Barceloni nije trebalo dogo za odgovor

22.2.2026.
19:00
Hina
Javier Borrego/Shutterstock Editorial/Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Nogometaši Barcelone ponovno se nalaze na prvom mjestu ljestvice španjolske La Lige nakon što su na domaćem terenu svladali Levante s 3-0 u ogledu 25. kola.

Barcelona je time iskoristila subotnji posrtaj Reala koji je u Pamploni izgubio 1-2 od Osasune.

Rutinski je Barcelona nadjačala Levante, pretposljednju momčad s ljestvice. U prvom poluvremenu je riješeno pitanje pobjednika nakon što su za 2-0 pogađali Bernal u četvrtoj i De Jong u 32. minuti. U nastavku susreta još je jedan pogodak dao Fermin, u 81. minuti, za konačnih i jednostavnih 3-0.

U prvom nedjeljnom susretu 25. kola nogometaši Seville su osvojili tri gostujuća boda, svladali su Getafe s minimalnih 1-0. Sevilla se popela na 11. mjesto ljestvice, a pritom su Andalužani baš preskočili i Getafe koji je sada na 12. poziciji.

Već u 26. minuti Getafe je ostao s igračem manje nakon što je pocrvenio Djene. S igračem manje domaći sastav se držao do 64. minute kada je Sevilla naplatila prednost na samom travnjaku, a Sow je bio strijelac za 1-0. Sevilla je u prvenstvu pobijedila nakon što je na slavlje čekala tri posljednja kola u nizu, u kojima je dva puta remizirala i jednom izgubila.

U posljednjem dvoboju kola u ponedjeljak će igrati Alaves - Girona.

Standings provided by Sofascore

POGLEDAJTE VIDEO: Apsolutna dominacija: Pogledajte kako su se Talijani odvojili od konkurencije

komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx