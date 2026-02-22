Budimir i ekipa sve zakuhali: Barcelona ekspresno svrgnula Real Madrid s vrha
Kiks Real Madrida nije prošao nekažnjeno, Barceloni nije trebalo dogo za odgovor
Nogometaši Barcelone ponovno se nalaze na prvom mjestu ljestvice španjolske La Lige nakon što su na domaćem terenu svladali Levante s 3-0 u ogledu 25. kola.
Barcelona je time iskoristila subotnji posrtaj Reala koji je u Pamploni izgubio 1-2 od Osasune.
Rutinski je Barcelona nadjačala Levante, pretposljednju momčad s ljestvice. U prvom poluvremenu je riješeno pitanje pobjednika nakon što su za 2-0 pogađali Bernal u četvrtoj i De Jong u 32. minuti. U nastavku susreta još je jedan pogodak dao Fermin, u 81. minuti, za konačnih i jednostavnih 3-0.
U prvom nedjeljnom susretu 25. kola nogometaši Seville su osvojili tri gostujuća boda, svladali su Getafe s minimalnih 1-0. Sevilla se popela na 11. mjesto ljestvice, a pritom su Andalužani baš preskočili i Getafe koji je sada na 12. poziciji.
Već u 26. minuti Getafe je ostao s igračem manje nakon što je pocrvenio Djene. S igračem manje domaći sastav se držao do 64. minute kada je Sevilla naplatila prednost na samom travnjaku, a Sow je bio strijelac za 1-0. Sevilla je u prvenstvu pobijedila nakon što je na slavlje čekala tri posljednja kola u nizu, u kojima je dva puta remizirala i jednom izgubila.
U posljednjem dvoboju kola u ponedjeljak će igrati Alaves - Girona.
