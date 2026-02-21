FREEMAIL
UTAKMICA ZA PAMĆENJE /

Nevjerojatni Ante Budimir zabio, Osasuna srušila Real Madrid

Nevjerojatni Ante Budimir zabio, Osasuna srušila Real Madrid
Foto: Ricardo Larreina/Zuma Press/Profimedia

Budimir je odigrao ključnu ulogu u senzacionalnoj pobjedi Osasune nad Real Madridom

21.2.2026.
22:27
Maj Gašparac
Ricardo Larreina/Zuma Press/Profimedia
Nogometaši Osasune pobijedili su vodeći madridski Real 2-1 na domaćem terenu, u uzbudljivoj utakmici 25. kola španjolske La Lige.

Real je upisao treći ligaški poraz u sezoni te je ostao na dva boda više od Barcelone koja ima utakmicu manje. Osasuna je na devetom mjestu ljestvice.

Krajem prvog poluvremena Osasuna je povela i to zaslugama Ante Budimira. Prvo je hrvatskog napadača u svom šesnaestercu srušio golman Reala Courtois, a potom je Budimir bio miran i precizan s bijele točke za 1-0 Osasune u 38. minuti.

Sve do 73. minute Osasuna je čuvala minimalno vodstvo, ali je tada gotovo sve napravio Valverde. Prošao je kompletnu domaću obranu i odlično asistirao Vinicius Junioru koji je pogodio za 1-1. Odluka o pobjedniku dogodila se u 90. minuti kada je Raul Garcia majstorskim driblingom prevario Asencija i potom zabio za veliko slavlje domaćih navijača i 2-1 Osasune.

Budimir je u domaćem sastavu zamijenjen u 67. minuti.

