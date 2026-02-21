FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
RUTINSKI /

Sučić pobjegao Modriću: Inter je nezustavljiv

Sučić pobjegao Modriću: Inter je nezustavljiv
×
Foto: Emmanuele Mastrodonato/Zuma Press/Profimedia

Inter sada ima 64 boda, 10 više od Milana

21.2.2026.
20:07
Hina
Emmanuele Mastrodonato/Zuma Press/Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Nogometaši Intera povećali su svoju prednost na vrhu ljestvice talijanskog prvenstva na 10 bodova ispred drugog Milana sigurnom 2-0 gostujućom pobjedom protiv skromnog Leccea u susretu 26. kola.

Inter je u Lecceu igrao kombiniranom sastavu te je otpor domaćih "slomio" pred kraj dvoboja golovima Mhitarjana (75) i Akanjia (82).

Petar Sučić igrao je do 60. minute za Inter koji sada ima 64 boda, 10 više od Milana, dok je Lecce ostao 17. sa 24 boda, koliko imaju 15. Genoa i 16. Cremonese, a tri boda manje ima 18. Fiorentina koja u ponedjeljak igra protiv Pise.

POGLEDAJTE VIDEO: Rat u ringu, ovako izgleda uzbudljivi finiš velike borbe bez rukavica

InterMilanSerie APetar Sučić
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx