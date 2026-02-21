FREEMAIL
JAO, SAMO NE TO /

Daliću stigla loša vijest, Martin Baturina se ozlijedio: Evo što se dogodilo

Daliću stigla loša vijest, Martin Baturina se ozlijedio: Evo što se dogodilo
Foto: sportinfoto/DeFodi Images/Profimedia

Baturina je zbog bolova morao izaći sredinom drugog poluvremena utakmice Coma i Juventusa

21.2.2026.
18:14
Sportski.net
sportinfoto/DeFodi Images/Profimedia
U subotu je  momčad Coma ostvarila jednu od najvećih pobjeda u svojoj novijoj povijesti. Na gostovanju kod Juventusa u Torinu, izabranici Cesca Fabregasa slavili su s 2:0, no veliko slavlje pokvarila je ozljeda hrvatskog reprezentativca Martina Baturine, koji je zbog bolova morao napustiti igru sredinom drugog poluvremena.

Trenutak ozljede

Baturina je utakmicu započeo u prvoj postavi, preuzevši ključnu ulogu polušpice umjesto suspendiranog Nice Paza. Ipak, problemi su za njega počeli već u prvom dijelu, kada je nakon jednog sprinta i duela s Juventusovim Kenanom Yildizom osjetio bol u mišiću.

Hrvatski veznjak stisnuo je zube i pokušao nastaviti igru, no u 60. minuti bol je postala neizdrživa. Bez kontakta s protivničkim igračem, srušio se na travnjak držeći se za bedreni mišić. Medicinska služba brzo je reagirala, a treneru Fabregasu postalo je jasno da Baturina ne može nastaviti susret. Umjesto njega u igru je ušao iskusni Sergi Roberto.

Što pišu talijanski mediji?

Talijanski mediji, poput portala Calciomercato, ističu kako je Baturinina ozljeda veliki udarac za Como. Opisuju situaciju kao trenutak u kojem je Baturina "podigao bijelu zastavu" jer jednostavno nije mogao dalje. Prve procjene govore o istegnuću mišića, no točna dijagnoza i težina ozljede bit će poznati tek nakon magnetske rezonancije zakazane za početak tjedna.

Ozljeda dolazi u najgorem trenutku, s obzirom na to da je Baturina postao jedan od ključnih igrača Fabregasove momčadi, a ova pobjeda Como je dovela na samo bod od petoplasiranog Juventusa i borbe za Ligu prvaka. Vijesti iz Torina sa strepnjom će pratiti i u stožeru hrvatske reprezentacije.

POGLEDAJTE VIDEO: Zvijezda Superbikea doživjela tešku nesreću: Prevezli ga u bolnicu

