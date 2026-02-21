FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
TRESE SE ITALIJA /

Como kreirao senzaciju: 'Stara dama' će dugo pamtiti što su joj Baturina i ekipa napravili

Como kreirao senzaciju: 'Stara dama' će dugo pamtiti što su joj Baturina i ekipa napravili
×
Foto: Nderim Kaceli/IPA Sport/ipa-agency.net/IPA/Profimedia

U senzacionalnoj pobjedi Coma Smolčić je imao punu minutažu, a Baturina je na terenu proveo 60 minuta

21.2.2026.
17:18
Hina
Nderim Kaceli/IPA Sport/ipa-agency.net/IPA/Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Nogometaši Coma ostvarili su vrijednu 2-0 gostujuću pobjedu protiv Juventusa u Torinu u 26. kolu talijanskog prvenstva, a u toj pobjedi Ivan Smolčić je odigrao čitav susret dok je Martin Baturina bio na terenu do 60. minute.

Golove za Como postigli su Vojvoda (11) i Caqueret (61).

Ovom pobjedom šesti Como je stigao na 45 bodova, jedan manje od petog Juventusa.

Vodi Inter sa 61 bodom, sedam manje ima drugi Milan.

POGLEDAJTE VIDEO: Zvijezda Superbikea doživjela tešku nesreću: Prevezli ga u bolnicu

Martin BaturinaIvan SmolčićComoJuventusSerie A
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx