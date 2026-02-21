Como kreirao senzaciju: 'Stara dama' će dugo pamtiti što su joj Baturina i ekipa napravili

SVE SE PROMIJENILO /
Renesansa Martina Baturine: Dalić bi se mogao naći u situaciji u kojoj neće imati izbora
U senzacionalnoj pobjedi Coma Smolčić je imao punu minutažu, a Baturina je na terenu proveo 60 minuta
Nogometaši Coma ostvarili su vrijednu 2-0 gostujuću pobjedu protiv Juventusa u Torinu u 26. kolu talijanskog prvenstva, a u toj pobjedi Ivan Smolčić je odigrao čitav susret dok je Martin Baturina bio na terenu do 60. minute.
Golove za Como postigli su Vojvoda (11) i Caqueret (61).
Ovom pobjedom šesti Como je stigao na 45 bodova, jedan manje od petog Juventusa.
Vodi Inter sa 61 bodom, sedam manje ima drugi Milan.
