Como kreirao senzaciju: 'Stara dama' će dugo pamtiti što su joj Baturina i ekipa napravili

Nogometaši Coma ostvarili su vrijednu 2-0 gostujuću pobjedu protiv Juventusa u Torinu u 26. kolu talijanskog prvenstva, a u toj pobjedi Ivan Smolčić je odigrao čitav susret dok je Martin Baturina bio na terenu do 60. minute.

Golove za Como postigli su Vojvoda (11) i Caqueret (61).

Ovom pobjedom šesti Como je stigao na 45 bodova, jedan manje od petog Juventusa.

Vodi Inter sa 61 bodom, sedam manje ima drugi Milan.

POGLEDAJTE VIDEO: Zvijezda Superbikea doživjela tešku nesreću: Prevezli ga u bolnicu