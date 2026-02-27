Dačiću se i dalje bore za život, ministar otkrio: 'Ovo je vjerojatno spriječilo najgori scenarij'

Srbijanski potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić (60) smješten je na jedinicu intenzivnog liječenja Klinike za pulmologiju u KBC-u Srbije, gdje je priključen na mehaničku ventilaciju odnosno respirator. Njegovu tešku upalu pluća dodatno kompliciraju i Dačićeve kronične bolesti - dijabetes i problemi sa srcem.

Pomoćnik ravnatelja Klinike za pulmologiju Spasoje Popević u četvrtak poslijepodne potvrdio je da je Dačićevo stanje i dalje ozbiljno, ali da liječnici daju sve od sebe kako bi se poboljšalo, prenosi Blic.

"Prerano je da pričamo o bilo čemu dalje. Liječenje se nastavlja po svim postulatima suvremene intenzivne medicine", dodao je Popević.

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić objavio je da je stanje njegovog ministra nešto bolje, ali da je još uvijek nezahvalno davati prognoze.

"Parametri su nešto bolji, ali nezahvalno je prognozirati. Ostaje nam da se nadamo i vjerujemo da će biti dobro", kazao je predsjednik Srbije.

I prije imao problema sa zdravljem

Srpski mediji pišu da je upravo Vučić potaknuo Dačića da ode hitno u bolnicu jer je izgledao loše i otežano disao uoči komemoracije nekadašnjem ministru vanjskih poslova. "Kad je Vučić vidio Dačića i s njim progovorio par riječi, odmah mu je rekao da ne smije ostati na komemoraciji i da hitno mora u bolnici. Nećako se, ali ga je ipak poslušao", rekao je sugovornik Informera.

Ministar za javna ulaganja Darko Glišić poželio mu je brz oporavak i otkrio da mu je vjerojatno brza reakcija i odluka da se javi liječnicima vjerojatno "spriječila onaj najgori neželjeni scenarij".

Dačić je primljen na Kliniku za pulmologiju u srijedu u jako teškom stanju. I sam je više puta otvoreno govorio o svojim zdravstvenim tegobama i napornom tempu koji sa sobom donosi politička funkcija.

"Moj šećer je jučer bio 20. Sve to može potrajati, ali još kratko. Danas je otprilike 15 i pored svih lijekova koje pijem. Što da radim, ne mogu kukati", izjavio je Dačić u ožujku prošle godine.

Osim Dijabetesa, prije tri godine srpski ministar otkrio je i da ima problema sa srcem. Zbog niskog pulsa hitno je završio na pregledu.

"Imam tu teoriju da sam dobro dok ne odem kod doktora. Inače ne volim ići. Imam visok šećer godinama i nedavno sam imao veoma nizak puls, pa su onda liječnici tražili da provjerimo zbog čega. Išao sam na koronarografiju. Srećom, srce mi je u redu", tada je izjavio.

