Amerika gori od prosvjeda! Škole zatvorene, tisuće na ulicama 250 gradova: Tko će zaustaviti kaos?

A TRUMP ŠUTI /

Mnogi učenici nisu išli u školu, brojni restorani su zatvoreni, a umjesto toga - građani su izišli na ulice. Diljem SAD-a, Amerikanci su prosvjedovali protiv ICE-a i metoda imigracijske politike, što se sve odvija nakon što su ovog mjeseca federalni agenti ubili dvoje civila. Prosvjedi se očekuju i tijekom današnjeg dana.

U Minneapolisu su tisuće ljudi izašle na ulice. Grad u kojem su federalni agenti ovog mjeseca ubili Amerikance Renee Good i Alexa Prettija, postao je epicentar zahtjeva za povlačenjem ICE-a. Mnogo je negodovanja zbog prisutnosti čak 3 tisuće agenata u gradu, što je čak pet puta više od broja pripadnika gradske policije. Richard Hall iz Minneapolisa izjavio je: „Došao sam ovdje kako bih iskazao podršku dobrim ljudima Minneapolisa zato što su se suprotstavili rastućem autoritarizmu i fašističkoj vlasti.”

Tijekom prosvjeda, učenici i profesori u nekoliko saveznih država izišli su iz škola u znak štrajka. U Georgiji, prosvjedi su održani u stotinjak škola, a srednjoškolci su izašli na ulice unatoč prijetnjama lokalnih vlasti u Atlanti o stegovnim mjerama za izostajanje s nastave.

Uz učenike, neke lokalne kompanije također su štrajkom izrazile nezadovoljstvo. Prema organizatorima, prosvjedi su održani u 250 gradova uključujući Washington, New York, Denver, San Francisco i San Antonio. Skoro sve savezne države izrazile su neslaganje s brutalnim metodama imigracijskih agenata, posebno ICE-a koji u nasilnim racijama odvodi ljude s ulica i iz njihovih domova.

"Zaustavite ICE i zaustavite nasilje i mržnju. Mislim da preko ICE-a stvaramo mržnju. Nimalo ne pomažemo situaciji.”kaže Roberta Sims iz San Antonija

Prosvjedi su također održani i ispred detencijskih centara, primjerice u Los Angelesu, gdje je 2025., u prvoj godini drugog mandata predsjednika Trumpa, u ovakvim ustanovama preminulo 32-oje ljudi, što je najviše u protekla dva desetljeća. Na meti su se, uz agencije, našli i novinari. Georgia Fort i bivši voditelj CNN-a Don Lemon uhićeni su zbog izvještavanja iz Minneapolisa, tereteći ih za federalne zločine uskraćivanja prava vjernicima i ometanja vjerskih sloboda.

Don Lemon je jasan u svom stavu: „Neću odustati sada. Zapravo, nema važnijeg trenutka od upravo sada, ovog trenutka, za slobodne i neovisne medije koji osvjetljavaju istinu i drže one na vlasti odgovornima.”

Glumica Jane Fonda također je izrazila podršku.

"Moj suprug je osnovao CNN i ja ću se boriti za njihovo pravo na slobodu govora, koje je zajamčeno našim Ustavom. Uhitili su pogrešnog Dona.”

Demonstracije su najavljene u 300 američkih gradova i tijekom današnjeg dana. Iako se predsjednik SAD-a do sada nije oglasio oko prosvjeda, putem društvene mreže Truth Social objavljuje poruke u kojima brani svoj kadar, uključujući ministricu domovinske sigurnosti, a napada lokalne čelnike, primarno guvernera Minnesote.