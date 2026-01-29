FREEMAIL
STRAH I BIJES NA ULICAMA /

Streets of Minneapolis: Springsteenova pjesma kao optužnica protiv Trumpove politike

Branit ćemo ovu zemlju i stranca među nama. Ovdje u našem domu, ubijali su i harali u zimu '26. Pamtit ćemo imena onih koji su umrli na ulicama. To su riječi nove pjesme Brucea Springsteena Streets of Minneapolis, koju je napisao povodom, kako sam kaže, državnog terora koji se provodi na ulicama. Dvoje ljudi agenti ICE-a su ubili, upadaju u kuće bez naloga, zaustavljaju ljude koji govore s naglaskom, maltretiraju djecu. Na koga to ono podsjeća?

29.1.2026.
22:00
RTL Direkt
