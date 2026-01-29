FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
MOOOOOLIM!? /

Pazite koga Trump drži za ruku, snimka je obišla svijet: 'Pustit ću ovakve nokte'

Jedna jako poznata imigrantica, koja je kao dijete ilegalno došla u New York, iz Trinidada i Tobaga, danas je najveća obožavateljica američkog predsjednika Donalda Trumpa

Cijeli svijet priča o susretu reperice Nicki Minaj i Donalda Trumpa. Nekoć je bila glasna kritičarka Trumpa, i njegove politike prema migrantima, ali sada hvali njegovo vodstvo, i hvali se da je dobila Trumpovu zlatnu vizu koja jamči državljanstvo. 

Kaže da je nije platila pet milijuna dolara koliko inače košta, nego ju je dobila besplatno. Ali možda najbolji trenutak je bio kada je Trump rekao da obožava njezine nokte, i da će takve sam pustiti. U jednom trenutku su se držali za ruke: što je neke medije inspiriralo za super duhoviti naslov - predsjednik riskira novu ozljedu ruke zbog držanja za ruke s Nicki Minaj. 

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
29.1.2026.
21:51
RTL Direkt
Donald TrumpNicki Minaj
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx