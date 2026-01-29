Pazite koga Trump drži za ruku, snimka je obišla svijet: 'Pustit ću ovakve nokte'

MOOOOOLIM!? /

Jedna jako poznata imigrantica, koja je kao dijete ilegalno došla u New York, iz Trinidada i Tobaga, danas je najveća obožavateljica američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Cijeli svijet priča o susretu reperice Nicki Minaj i Donalda Trumpa. Nekoć je bila glasna kritičarka Trumpa, i njegove politike prema migrantima, ali sada hvali njegovo vodstvo, i hvali se da je dobila Trumpovu zlatnu vizu koja jamči državljanstvo.

Kaže da je nije platila pet milijuna dolara koliko inače košta, nego ju je dobila besplatno. Ali možda najbolji trenutak je bio kada je Trump rekao da obožava njezine nokte, i da će takve sam pustiti. U jednom trenutku su se držali za ruke: što je neke medije inspiriralo za super duhoviti naslov - predsjednik riskira novu ozljedu ruke zbog držanja za ruke s Nicki Minaj.