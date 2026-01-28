Znamo što slijedi: 'Ako protiv nekog možemo, to su onda oni, redovito im stvaramo probleme'

DOJAM IZ ŠVEDSKE /

Nije dobro krenulo, ali dobro je završilo. Hrvatska je među četiri najbolje reprezentacije na Europskom prvenstvu u rukometu. Hrvatska je pobijedila Mađarsku, makar nije išlo glatko. Poveli su prvi put tek u 45. Minuti. Polufinale igraju u petak protiv Njemačke.

Stresno je bilo igračima, navijačima, ali i RTL-ovom komentatoru Filipu Brkiću koji se za RTL Direkt javio iz Malmöa, a u videu pogledajte što je rekao.