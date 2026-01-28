Groznica opet zahvatila svijet, ovakvo je stanje u Hrvatskoj: 'Potražnja je vrlo velika'

Cijena zlata nikad u povijesti nije bila viša - probila je granicu od 5.000 dolara po unci, a raste i cijena srebra.

Zlatna groznica događa se zbog napetosti i nesigurnosti oko Grenlanda, pa ulagači traže sigurno utočište za svoj kapital.

Vrlo velika potražnja

Ma kakve dionice, obveznice ili bitcoini - plemeniti metal koji je od pamtivijeka simbol bogatstva i ljepote, sada je postao ulagački hit. U godinu dana kupovina zlata se u Hrvatskoj udvostručila.

"Prethodnih nekoliko mjeseci potražnja je zaista vrlo velika. Trenutačno ljudi više traže poluge, manje zlatnike zbog toga što se kupuju veće količine pa onda nekako žele svoju vrijednost očuvati u polugama od jedne unce do 100 grama", objašnjava Saša Ivanović, direktor tvrtke za distribucije investicijskog zlata

Prošla godina bila je najbolja za zlato od davne 1979. godine. U 2025. vrijednost zlata skočila je za čak 65 posto - jedna unca zlata koja teži 31 gram probila je granicu od 5.000 dolara. Trend rasta nastavio se i u ove godine, štoviše premašio je sva očekivanja. Početkom siječnja poluga od jednog kilograma zlata vrijedila je 121 tisuću eura, danas vrijedi 139 tisuća. U svega mjeseca dana porast je to od čak 15 posto.

Zlatno-srebrna groznica

Obiteljski nakit ili zlatnik danas vrijedi više nego ikada, no nije to jedini plemeniti metal čija je vrijednost otišla u nebesa. Srebro je prošle godine skočilo za čak 160 posto, a u nepunih mjesec dana ove godine za nevjerojatnih 45%. "Zaista rekordno, razlog tome je deficit i velika industrijska potražnja i ne vidi se baš kraj tome. Ako idemo u elektrifikaciju, trebat će sve više i više srebra, a onoga srebra za zelenu energiju, za sve to provesti u djelo - jednostavno nema", tvrdi Ivanović.

I tako je nakon gotovo dva stoljeća svijet opet zahvatila zlatno-srebrna groznica. Sredinom 19. stoljeća kopači i avanturisti hrlili su u Kaliforniju kopati grumenje koje donosi bogatstvo. Sada je situacija nešto drukčija. Milijuni diljem svijeta kupuju zlato.

"Zlato nikako nije relikt prošlosti nego jamac stabilnosti u budućnosti. Kada bi pisali knjigu o zlatu i koji su uvjeti najbolji koji pogoduju rastu zlata - onda bi opisivali ova vremena", poručuje Vladimir Potočki, stručnjak i direktor sektora investicijskog zlata.

I nije to slučajno: potražnja za zlatom raste kada su vremena nesigurna. Ratovi, inflacija, strah od carinskih ratova, nategnuti odnosi američkog predsjednika Donalda Trumpa i Europe, situacija oko Grenlanda i NATO saveza - sve to je dovelo do rasta cijena, pišu BBC i CNN. Skok potražnje se bilježi diljem svijeta. Od Hong Konga, preko Istanbula pa do Dubaija.

"Razloga za rast je mnogo, uključujući geopolitičku situaciju koja se odvija u regiji. Zlato je postalo sigurno utočište", kaže Mohammed Dhaiban, prodavač zlata iz Dubaija.

Zamjenjuje ulaganja u nekretnine

Investicijsko zlato u Hrvatskoj oslobođeno je plaćanja PDV-a i ono sve više zamjenjuje klasična ulaganja u nekretnine. Zbog pada vrijednosti dolara, stručnjaci očekuju da će zlato i dalje biti dobra investicija. "Politika Trumpa je da će dolar devalvirati kroz godine kako bi izvoz, odnosno konkurentnost njegovog gospodarstva bila puno bolja. Samim tim je za očekivati da će cijena zlata i dalje rasti", smatra Potočki.

U 20 godina, vrijednost zlata skočila je za više od 700 posto. Brojka je to koja će mnoge motivirati na buduća ulaganja. Zlatna groznica čini se, tek je počela.