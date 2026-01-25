Srebro ili zlato? Stručnjak savjetovao u što je bolje ulagati: 'Cijena bi mogla biti duplo veća!'

Cijena srebra obara rekorde i po prvi je put u povijesti premašila granicu od 100 dolara po unci.

Vrijednost ovog plemenitog metala prošle je godine porasla gotovo 150 posto, a od početka ove godine dodatnih 40 posto, čime je značajno nadmašila rast zlata. Analitičari kažu da slabiji američki dolar i nesigurnost na globalnoj geopolitičkoj sceni dodatno guraju cijenu prema gore.

Osim srebra, i zlato ruši rekorde, približavajući se psihološki razini od 5 tisuća dolara po unci.

Što kaže stručnjak?

RTL Danas je u razgovoru s Sašom Ivanovićem, stručnjakom za plemetine kovine i investicije, razgovarao o razlozima rasta cijene srebra te je podijelio savjete o tome u što je bolje ulagati – srebro ili zlato.

"Cijena srebra toliko raste zbog deficita. U rudnicima ima toliko srebra koliko ima. Većina rudnika nije u Kini, nego u ostatku svijeta. Od 1. siječnja ove godine, Kina je napravila restrikciju izvoza srebra iz Kine, a oni su inače najveća rafinerija za srebro na svijetu. To znači da 65 posto svog srebra dolazi u Kinu i oni ga rafiniraju te plasiraju dalje u svijet. Trenutačno su sad napravili nešto što je ograničilo sve ostale. Oni su sebi napravili super stvar zato što će prvenstveno svoju industriju namirivati sa srebrom, a onda ostatku što ostane. Cijena će svakako dalje rasti. Ovo je tek početak. Neki kažu da bi već do kraja ove godine cijena srebra mogla skočiti i na 200 dolara po unci", rekao je stručnjak Saša Ivanović.

"Srebro je puno volatilnije od zlata. Znači ono kad ima skok ima puno veći skok, ali i padovi su puno veći. Iako većina ljudi kada gleda dugoročno ulaganje izabiru zlato. No trenutačno pošto se puno veći skok srebra očekuje zbog strukturnog deficita koji je nastao, pogotovo u zadnjih pet godina, i gledamo da idemo na elektrifikaciju, samim time industrijska potražnja raste. Bit će i još veća potražnja i samim time mi možemo očekivati puno veći rast cijene srebra na godišnjem nivou od zlata", zaključio je Ivanović.