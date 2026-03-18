ČOVJEK ZA TEŽAK ZADATAK /

Vukovar predstavio novog trenera

Vukovar predstavio novog trenera
Foto: damir Spehar/PIXSELL

Vukovar je ranije ovoga tjedna smijenio Silvija Čabraju

18.3.2026.
17:45
M.G.
damir Spehar/PIXSELL
HNK Vukovar 1991, zadnja momčad na tablici SHNL-a, predstavio je novog trenera Tomislava Stipića.

Stipić na klupi Vukovara nasljeđuje Silvija Čabraju, koji je dobio otkaz u ponedjeljak nakon poraza od Varaždina u posljednjem kolu prvenstva.

"S velikim zadovoljstvom objavljujemo kako je Tomislav Stipić novi trener HNK Vukovar 1991! U klub dolazi s bogatim međunarodnim iskustvom, stečenim kroz rad u Njemačkoj te vođenjem klubova u Švicarskoj i Latviji.

Među njegovim istaknutim angažmanima izdvaja se Erzgebirge Aue gdje je vodio prvu momčad u njemačkoj 2. Bundesligi ligi te osvajanje Kupa s Riga FC i FK Auda. Domaćoj publici najpoznatiji je po razdoblju provedenom u Slaven Belupu od 2019. do 2021. godine. U Vukovaru ga očekuje novo poglavlje, a uvjereni smo kako će svojim iskustvom, energijom i pristupom dati snažan doprinos daljnjem razvoju i uspjesima kluba"stoi u objavu Vukovara na društvenim mrežama.

Stipić klub preuzima u teško situaciji. Vukovar je zadnji na tablici s 20 odova, a predzadnji Osijek ima četiri boda više.

Vukovar 1991ShnlTrenerTomislav StipićSilvijo čabraja
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
