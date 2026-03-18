Vukovar predstavio novog trenera

HNK Vukovar 1991, zadnja momčad na tablici SHNL-a, predstavio je novog trenera Tomislava Stipića.

Stipić na klupi Vukovara nasljeđuje Silvija Čabraju, koji je dobio otkaz u ponedjeljak nakon poraza od Varaždina u posljednjem kolu prvenstva.

"S velikim zadovoljstvom objavljujemo kako je Tomislav Stipić novi trener HNK Vukovar 1991! U klub dolazi s bogatim međunarodnim iskustvom, stečenim kroz rad u Njemačkoj te vođenjem klubova u Švicarskoj i Latviji.

Među njegovim istaknutim angažmanima izdvaja se Erzgebirge Aue gdje je vodio prvu momčad u njemačkoj 2. Bundesligi ligi te osvajanje Kupa s Riga FC i FK Auda. Domaćoj publici najpoznatiji je po razdoblju provedenom u Slaven Belupu od 2019. do 2021. godine. U Vukovaru ga očekuje novo poglavlje, a uvjereni smo kako će svojim iskustvom, energijom i pristupom dati snažan doprinos daljnjem razvoju i uspjesima kluba"stoi u objavu Vukovara na društvenim mrežama.

Stipić klub preuzima u teško situaciji. Vukovar je zadnji na tablici s 20 odova, a predzadnji Osijek ima četiri boda više.

POGLEDAJTE VIDEO: Dinamova devetka otkrila koji mu je najdraži gol i za koga navija u Formuli 1: 'Nadam se SP-u'