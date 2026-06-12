Sijamske blizanke u Bratislavi uspješno operirane: 'Stabilno su, ali sada je potrebno vrijeme'

Sijamske blizanke rođene ovog tjedna u Bratislavi operairane su u Nacionalnom institutu za dječje bolesti (NÚDCH). Cilj postupka bio je osigurati propusnost crijeva i stvoriti stome, zahvat je prošao po planu i djevojčice su ga prošle bez komplikacija, piše tnlive.sk.

"Cilj postupka bio je osigurati prohodnost crijeva i stvoriti stome'', objasnila je Dana Kamenická, glasnogovornica Nacionalnog instituta za zdravlje.

Čekaju ih oporavak i pregledi

Prema njezinim riječima, zdravstveno stanje djevojčica trenutno je stabilno unutar mogućnosti koje im dijagnoza dopušta.

"Sada je potrebno vrijeme za oporavak, stjecanje snage i druge stručne preglede koji će nam pomoći preciznije mapirati njihove anatomske uvjete i planirati daljnji tijek liječenja'', rekao je Peter Bartoň, ravnatelj Nacionalnog instituta za razvoj

Blizanke su hospitalizirane u Neonatologijskoj klinici intenzivne medicine. O njima će se, zbog složenosti njihova stanja, brinuti tim liječnika s više medicinskih područja.

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