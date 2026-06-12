Taishu na maturalnu ispratili Nives Celzijus, Dino Drpić i njegova djevojka Ines

Taisha Drpić, 19-godišnja kći pjevačice Nives Celzijus i bivšeg nogometaša Dine Drpića, proslavila je svoju maturalnu večer, a taj je važan trenutak obilježila na poseban način. Na svom Instagram profilu podijelila je fotografije slavlja, ali i dirljivu poruku o obitelji, ljubavi i zajedništvu koja je dirnula mnoge pratitelje.

Na fotografijama Taisha pozira u elegantnoj crnoj haljini okružena svojim najmilijima: majkom Nives, ocem Dinom i njegovom djevojkom Ines. Iako naizgled samo još jedna obiteljska uspomena, priča iza fotografija otkriva emotivnu poruku o prihvaćanju i ljubavi koja nadilazi tradicionalne okvire.

U opisu objave, Taisha se prisjetila kako je kao djevojčica crtala "savršenu obitelj". "Tata, mama, Leone i ja. Svi smo se držali za ruke, nasmijani od uha do uha, pod zrakama jednako tako nasmijanog sunca", napisala je pa dodala.

"Danas kada gledam ovu fotografiju obitelji, znam da nije kao s crteža. Nije savršena. Nedostaje Leone, koji je sad u tim frajerskim godinama pa mu je djetinjasto doći na sestrinu maturalnu", iskreno je priznala. Međutim, unatoč tome, svoju obitelj vidi kao bajkovitu. "Mama, tata, njegova djevojka Ines i ja u zajedništvu o kojem drugi mogu samo sanjati. U zajedništvu u kojem maćeha nema onu nezahvalnu ulogu iz bajke jer je nježna i brižna." Svoju je misao zaključila je porukom: "I zato slika moje obitelji nije savršena, ona je savršenija od savršenstva."