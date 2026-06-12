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OBITELJSKA IDILA /

Taishu na maturalnu ispratili Nives Celzijus, Dino Drpić i njegova djevojka Ines

Taishu na maturalnu ispratili Nives Celzijus, Dino Drpić i njegova djevojka Ines
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Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Na fotografijama Taisha pozira u elegantnoj crnoj haljini okružena svojim najmilijima: majkom Nives, ocem Dinom i njegovom djevojkom Ines

12.6.2026.
11:18
Hot.hr
Neva Zganec/PIXSELL
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Taisha Drpić, 19-godišnja kći pjevačice Nives Celzijus i bivšeg nogometaša Dine Drpića, proslavila je svoju maturalnu večer, a taj je važan trenutak obilježila na poseban način. Na svom Instagram profilu podijelila je fotografije slavlja, ali i dirljivu poruku o obitelji, ljubavi i zajedništvu koja je dirnula mnoge pratitelje.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Taisha Drpić (@dr_taisha)

Na fotografijama Taisha pozira u elegantnoj crnoj haljini okružena svojim najmilijima: majkom Nives, ocem Dinom i njegovom djevojkom Ines. Iako naizgled samo još jedna obiteljska uspomena, priča iza fotografija otkriva emotivnu poruku o prihvaćanju i ljubavi koja nadilazi tradicionalne okvire.

U opisu objave, Taisha se prisjetila kako je kao djevojčica crtala "savršenu obitelj". "Tata, mama, Leone i ja. Svi smo se držali za ruke, nasmijani od uha do uha, pod zrakama jednako tako nasmijanog sunca", napisala je pa dodala. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Taisha Drpić (@dr_taisha)

"Danas kada gledam ovu fotografiju obitelji, znam da nije kao s crteža. Nije savršena. Nedostaje Leone, koji je sad u tim frajerskim godinama pa mu je djetinjasto doći na sestrinu maturalnu", iskreno je priznala. Međutim, unatoč tome, svoju obitelj vidi kao bajkovitu. "Mama, tata, njegova djevojka Ines i ja u zajedništvu o kojem drugi mogu samo sanjati. U zajedništvu u kojem maćeha nema onu nezahvalnu ulogu iz bajke jer je nježna i brižna." Svoju je misao zaključila je porukom: "I zato slika moje obitelji nije savršena, ona je savršenija od savršenstva."

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