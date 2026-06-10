Biste li je prepoznali? Nives izvijala kukove na domaći hit, pa otkrila malo poznat detalj

Nives Celzijus (44), jedna od najpoznatijih medijskih ličnosti u Hrvatskoj, na svom je Instagramu podijelila video u kojem pleše uz spot “Diavolo in me” Tonija Cetinskog (57) iz 1998. godine. U opisu videa otkrila je da je i sama sudjelovala u snimanju spota, što je većini njezinih pratitelja bilo potpuno nepoznato.

Video prikazuje Nives u opuštenom kućnom izdanju kako pleše bosa ispred televizora, a Nivesino pitanje "Bi li me prepoznali?" očekivano je potaknulo živu raspravu među njezinim pratiteljima.

Dok su se neki odmah pohvalili kako bi je "naravno" prepoznali, drugi su bili iskreniji. "Ja te nisam prepoznala", priznao je jedan komentar, dok su ostali uglavnom bili fokusirani na Nivesinu energiju i izgled danas. Komplimenti poput "Toooo mala" i "Ti si pravi Diavolo" te pohvale za njezine plesne pokrete ispunili su stupac za komentare.

S obzirom na to da je Nives tada tek započinjala karijeru modela, njezino pojavljivanje u popularnom spotu iz 1998. jasno pokazuje rane korake koje je napravila u svijetu zabave, mnogo prije nego što je postala poznata pjevačica, glumica i spisateljica.