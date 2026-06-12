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Za više od 100.000 Hrvata sjeda novac na račune: Objavljeno kad kreće isplata

Za više od 100.000 Hrvata sjeda novac na račune: Objavljeno kad kreće isplata
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Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Dobre vijesti

12.6.2026.
11:18
Hina
Sanjin Strukic/PIXSELL
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U srijedu, 17. lipnja, počinje isplata doplatka za djecu za svibanj, izvijestio je u petak Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO).

Doplatak za djecu dobit će 119.432 korisnika za ukupno 249.302 djece, stoji u kratkom priopćenju.

Informacije vezane uz doplatak za djecu mogu se dobiti radnim danom od 8 do 16 sati na infotelefonima HZMO-a 01/45 95 011 i 01/45 95 022 i na mrežnoj stranici HZMO-a - www.mirovinsko.hr.

HzmoDoplatakDječji DoplatakIsplata
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