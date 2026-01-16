FREEMAIL
KREĆE ISPLATA /

Hrvatima idući tjedan stiže novac, objavljen točan datum: Na popisu je 146.000 ljudi

Hrvatima idući tjedan stiže novac, objavljen točan datum: Na popisu je 146.000 ljudi
Foto: Shutterstock

Doplatak će dobiti 146.822 korisnika za ukupno 294.366 djece

16.1.2026.
15:02
Erik Sečić
Shutterstock
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) izvijestio je u petak da će isplata doplatka za djecu za prosinac 2025. početi u srijedu 21. siječnja.

Doplatak će dobiti 146.822 korisnika za ukupno 294.366 djece. 

Dodatne informacije 

HZMO podsjeća da se više informacija vezanih uz doplatak za djecu mogu dobiti radnim danom od 8 do 16 sati na infotelefonima HZMO-a 01/45 95 011 i 01/45 95 022 te na mrežnoj stranici HZMO-a – www.mirovinsko.hr.

