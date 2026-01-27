Macan kod Mojmire otkrio tajnu popularnosti ministara financija: 'Čist račun - duga ljubav...'

Bio je ministar rada pa ministar zaštite okoliša, pa ministar gospodarstva, a evo sad će biti ministar financija. Kako je duhovito primijetio satiričar Siniša Mareković Car - Tomislav Ćorić ministarstva skuplja kao Pokemone.

I tako je premijer Plenković reciklirao nekadašnjeg ministra koji je brinuo o okolišu, a koji se spominjao u aferi Vjetroelektrane, ali i da nije na vrijeme reagirao u slučaju preprodaje INA-inog plina. Makar, mnogi ga se najradije od svega sjećaju po onom slavnom 'tć', kako je volio potpisivati twitove.

Odlazak Marka Primorca i dolazak Tomislava Ćorića u RTL Direktu Mojmire Pastorčić komentirao je analitičar Krešimir Macan.

Primorca su svi hvalili kao rijetko sposobnog ministra i onda zbogom...

Zato što mu se otvorila prilika, iako svi komentiraju samo plaće, to je jedna velika pozicija. Raditi u Europskoj investicijskoj banci je velika čast. Takva se prilika ne otvara često, Hrvatska je tu poziciju dobila automatizmom i sada je trebalo nekoga nominirati. Jednostavno je iskoristio priliku.

Tomislav Ćorić 'skuplja Pokemone', ovo mu je već četvrto ministarstvo. Je li on toliko sposoban ili toliko podoban?

Pa, jedno i drugo. Ako gledamo realnost u strankama, nemate baš toliko ljudi koji su istovremeno sposobni i stranački poslušni, a da imaju i određeni kredibilitet. Vidjeli smo da je Primorac bio nestranački ministar, kao i Zdravko Marić. Postoje i priče da je Ćorić možda od početka ciljao Ministarstvo financija, ali je tada Marić još bio na toj poziciji. Na kraju je možda sada dobio ministarstvo koje je oduvijek želio. Ovo je odrađeno po stranačkoj logici — staviti nekoga tko se razumije u ekonomske teme. U Vladi je uvijek bio taj koji je govorio o ekonomiji i financijama i nije bježao od tih tema jer mu je to struka. Iskoristio je svojevrsni „buffer” od nekoliko godina i, ajmo reći, očistio se od upitnika koji su se ranije pojavljivali.

Primorca su hvalili kao sposobnog, naročito se hvalilo Zdravka Marića, može li Ćorić nastaviti takav posao?

Oni su profesionalno vrlo slični kolege, iako ne znam kako je to točno funkcioniralo sa Zdravkom. Cijela je poanta da u ovoj Vladi — danas sam o tome govorio i u nekoliko emisija — kolega Novotny ističe da u principu nije nužno da ministar financija bude ekonomist. Međutim, u ovoj postavi Vlade Plenković inzistira da to bude stručnjak za ekonomiju i financije, netko tko se u taj posao zaista razumije.

Treba držati deficit pod kontrolom, ima na sto parametara koje treba pratiti i biti vrlo ozbiljan oko toga. Premijer se u taj dio posla ne miješa — kada treba pronaći novac, zna da će to učiniti ministar financija. S nestranačkim ministrima to je možda bilo nešto teže, a sada će, čini se, biti i nešto više pritiska prema Tomislavu Ćoriću.

Nije bez mrlje, spominjalo ga se u više afera. Ćorić nema baš pozitivan imidž u javnosti...

Često je mijenjao ministarstva i stalno ga se pokušavalo povezati s različitim aferama, a pritom to nisu bila ni popularna ministarstva. I stalno se otvara to pitanje zašto su ministri financija popularni...

To je uvijek bio moj dojam, zašto su ministri financija tako popularni, a tako im je težak resor? "Čist račun, duga ljubav..."

Čist račun - duga ljubav. Nema previše skandala. Ako privatno nešto ne napravite. Oni se striktno drže pravila.

Primorac je uveo porez na nekretnine koji nije baš omiljen pa se opet o njemu govori pozitivno...

Ali uvelo ga se da bi se omogućilo što više stanova za rješavanje stanovanja građanstva, a ne da bi otišlo u najam. Opet je bilo s nekom dobrom namjerom. Oni malo komuniciraju i ja bih rekao da loše komuniciraju, onako fiškalski, ali kako ih nema puno u javnosti, nema ni razloga da ih se mrzi. Tamo nemate nekih velikih skandala. Ukidanje poreznog Uskoka, to je bila nekakva priča koju smo imali oko ministarstva financija. Ali nemamo nekih drugih afera. Uvijek su nekako u pozadini — svi drugi uzimaju zasluge, a oni plaćaju račune.

Što Ćorića čeka u Ministarstvu financija, s kojim problemima će se susresti?

Imamo relativno visok deficit. Prošle godine bili smo na granici u eurozoni, oko tri posto. Ne možemo se tako lako zaduživati. Morat će pronaći način — nekome će morati uzeti da bi drugome dao. Deficit se ne bi trebao povećavati.

Vidimo koliki je pritisak na rast plaća u javnim službama, a gospodarstvo to ne može pratiti. Vidjet ćemo kako će završiti pregovori, ali u konačnici će se ministar financija morati snaći — ili zadužiti ili nekome uzeti da bi isplatio te novce.