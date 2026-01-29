FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'NE MOGU VJEROVATI' /

Legendu šokirala vijest o rukometašima: 'Opet se to događa, stvarno nije fer'

Strpali su nas u autobus kao smrznute kokoši. Organizatori su kao fast food. Ne mare za kvalitetu, samo za prodaju. Ovo je skandalozno. Opleo je danas po EHF-u rukometni izbornik Dagur Sigurdsson

Nezadovoljan je tretmanom, nezadovoljan je što su jedina reprezentacija koja je smještena 40 kilometara od grada u kojem igraju, nezadovoljan je što su mu igrači spavali na podu autobusa. Hrvatska sutra igra polufinale. Hoće li rukometaše inat pogurati u finale?

Za Direkt govore bivši reprezentativci. "Uvijek je Hrvatska bila na tim marginama, ne mogu vjerovati da se opet to događa. To stvarno nije fer, ja vjerujem da će to samo dodatno motivirati naše", smatra Zlatko Horvat

Više pogledajte u našem prilogu 

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
29.1.2026.
21:41
Ivan Skorin
RukometZlatko HorvatRukomet 2026
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx