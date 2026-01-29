Legendu šokirala vijest o rukometašima: 'Opet se to događa, stvarno nije fer'

'NE MOGU VJEROVATI' /

Strpali su nas u autobus kao smrznute kokoši. Organizatori su kao fast food. Ne mare za kvalitetu, samo za prodaju. Ovo je skandalozno. Opleo je danas po EHF-u rukometni izbornik Dagur Sigurdsson.

Nezadovoljan je tretmanom, nezadovoljan je što su jedina reprezentacija koja je smještena 40 kilometara od grada u kojem igraju, nezadovoljan je što su mu igrači spavali na podu autobusa. Hrvatska sutra igra polufinale. Hoće li rukometaše inat pogurati u finale?

Za Direkt govore bivši reprezentativci. "Uvijek je Hrvatska bila na tim marginama, ne mogu vjerovati da se opet to događa. To stvarno nije fer, ja vjerujem da će to samo dodatno motivirati naše", smatra Zlatko Horvat.

