Dagur puknuo pred polufinale: ‘Igrači nisu reklama!’

nezadovoljan /

Izbornik hrvatske rukometne reprezentacije Dagur Sigurdsson žestoko je kritizirao Europsku rukometnu federaciju uoči polufinala protiv Njemačke, poručivši da se više brinu o promociji nego o igračima. Na emotivnoj press-konferenciji istaknuo je da organizatori nisu uzeli u obzir naporan put i uvjete kroz koje je momčad prošla nakon plasmana u polufinale. Njegova ljutnja bila je vidljiva i prije obraćanja javnosti – i, kako mnogi smatraju, potpuno opravdana.