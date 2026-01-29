FREEMAIL
Dagur puknuo pred polufinale: ‘Igrači nisu reklama!’

Izbornik hrvatske rukometne reprezentacije Dagur Sigurdsson žestoko je kritizirao Europsku rukometnu federaciju uoči polufinala protiv Njemačke, poručivši da se više brinu o promociji nego o igračima. Na emotivnoj press-konferenciji istaknuo je da organizatori nisu uzeli u obzir naporan put i uvjete kroz koje je momčad prošla nakon plasmana u polufinale. Njegova ljutnja bila je vidljiva i prije obraćanja javnosti – i, kako mnogi smatraju, potpuno opravdana.

29.1.2026.
21:37
Sportski.net
Dagur SigurdssonHrvatska Rukometna ReprezentacijaRukomet 2026Europsko Prvenstvo U Rukometu 2026
