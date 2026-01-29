Pitali smo vas s kojom medaljom će se naši rukometaši vratiti kući, evo što ste odgovorili

VELIKO POLUFINALE NA RTL-U /

Hrvatska rukometna reprezentacija u dramatičnoj utakmici osigurala svoje deseto polufinale Europskog prvenstva. Nakon pobjede protiv Mađarske, slavlje se s terena preselilo u svlačionicu, a prizori za pamćenje nastavili su se i u hotelu, gdje su im se pridružili i navijači.

Bila je to infarktna utakmica u kojoj je Mađarska vodila veći dio vremena, sve do sredine drugog poluvremena, kada je Hrvatska u najtežim trenucima uspjela preokrenuti rezultat i ostati u borbi za novo odličje. Reprezentacija je tijekom poslijepodneva stigla u Dansku, a s njima i navijači. Njihova se podrška sinoć mogla čuti tijekom cijelog okršaja s Mađarima. Nakon još jedne čudesne pobjede, vjera da je prvo europsko zlato dostižno raste.

A Hrvatsku sada čeka Njemačka koja je polufinale izborila pobjedom nad Europskim prvacima Francuzima koji su tako ispali iz borbe za medalje. Nova utakmica Hrvatske na rasporedu je sutra u 17.45 u danskom Herningu koji je od švedskog Malmea udaljen više od 300 kilometara. Utakmicu uživo pratite na RTL-u i našoj platformi Voyo, a prije toga ne propustite i emisiju Vrijeme je za rukomet koja starta već u 16.40.

U našoj temi dana pitali smo vas: 'S kojom medaljom će se rukometaši vartiti kući'. Više pogledajte u prilogu