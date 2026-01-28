Pitali smo vas koliko daleko mogu naši rukometaši, evo što ste odgovorili

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

DAN D ZA HRVATSKU /

Nakon moćne pobjede protiv Slovenije, hrvatski rukometaši nemaju vremena za odmor. U 18 sati čeka ih "finale prije polufinala" protiv Mađarske, koja nema šanse za prolaz.

Da nam slijedi prava borba Mađari su dokazali neočekivanim remijem protiv favorita skupine Švedske. Napeto je bilo kroz cijelu utakmicu, a Mađarska je izdržala pritisak do samoga kraja.

Imperativ je pobjeda jer je situacija u skupini iznimno napeta. Presuditi može svaki gol, no unatoč velikom riziku, optimizam vlada i među navijačima i igračima. Pitali samo i vas koliko daleko mogu naši rukometaši. Pogledajte više u prilogu