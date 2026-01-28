FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
DAN D ZA HRVATSKU /

Pitali smo vas koliko daleko mogu naši rukometaši, evo što ste odgovorili

Nakon moćne pobjede protiv Slovenije, hrvatski rukometaši nemaju vremena za odmor. U 18 sati čeka ih "finale prije polufinala" protiv Mađarske, koja nema šanse za prolaz. 

Da nam slijedi prava borba Mađari su dokazali neočekivanim remijem protiv favorita skupine Švedske. Napeto je bilo kroz cijelu utakmicu, a Mađarska je izdržala pritisak do samoga kraja.

Imperativ je pobjeda jer je situacija u skupini iznimno napeta. Presuditi može svaki gol, no unatoč velikom riziku, optimizam vlada i među navijačima i igračima. Pitali samo i vas koliko daleko mogu naši rukometaši. Pogledajte više u prilogu 

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
28.1.2026.
17:03
RTL Danas
Pitamo VasHrvatski RukometašiEuropsko Rukometno Prvenstvo
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx