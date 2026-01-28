Ines se javila iz Malmoa i objasnila kakva je situacija sa Zvonimirom Srnom

NAJNOVIJE INFORMACIJE /

Nakon moćne pobjede protiv Slovenije 29 25 u utorak, hrvatski rukometaši nemaju vremena za odmor. U srijeru u 18 sati čeka ih finale prije polufinala protiv Mađarske koja nema šanse za prolaz. Imperativ je pobjeda jer je situacija u skupini iznimno napeta. Hrvatska vodi sa šest bodova, a slijede Island i Švedska s pet bodova. Presuditi može svaki gol. No, unatoč velikom riziku, optimizam vlada i među navijačima i igračima.

S najnovijim informacijama iz tabora hrvatske reprezentacije iz Malmoa se javila RTL-ova reporterka Ines Goda Forjan, koja je otkrila i detalje o oljedi Zvonimira Srne, za kojega je prvenstvo završeno.

"Da, nažalost, sada je i službeno ovo Europsko prvenstvo završeno je za Zvonimira Srnu. Maloprije je to potvrdio Hrvatski rukometni savez koji je objavio da je naš lijevi vanjski zaradio ne jednu, nego čak dvije rupture mišića, odnosno aduktora te zadnje lože. Podsjećam, to je ozljeda koja je Zvonimira Srnu mučila već nekoliko puta u karijeri, a posljednji put i uoči ovog Europskog prvenstva. Na sreću, uspio se oporaviti doći ovdje spreman i pomoći Hrvatskoj. Podsjećam vas u dvije od šest dosad odigranih utakmica, Zvonimir Srna upravo je bio proglašen najboljim igračem utakmice. I ne moram ni reći koliko će on nedostajati i hrvatskoj obrani, ali i hrvatskom napadu. Iz reprezentacije su složni uoči ove važne utakmice. Poručili su da će upravo za Zvonimira Srnu odigrati ovu utakmicu s Mađarima i pokušati izboriti polufinale."

"Uoči susreta izbornik Sigurdsson zapravo napravio jedini očekivan i logičan potez. Umjesto Srne u sastav je uvrstio Norisa Češka koji će se tako naći među 16 Goricom, igrača koji će konkurirati za utakmicu s Mađarskom. Zanimljiva je ponekad sudbina. Ovog 28. Siječnja ponovno igramo s Mađarima i borimo se za polufinale, a podsjećam vas na isti dan prošle godine. Upravo smo protiv Mađarske izborili polufinale Svjetskog prvenstva. Pa evo neka se taj ishod ponovi. Tada je taj pobjednički pogodak u posljednjim sekundama zabio Marin Šipić. Nadamo se da ćemo večeras ipak malo manje strepiti", rekla je Ines Goda Forjan.