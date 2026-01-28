FREEMAIL
PADA ODLUKA /

Vori objasnio u čemu je prednost Hrvatske u ključnoj utakmici na Euru

Hrvatska rukometna reprezentacija u srijedu (18.00) protiv Mađarske igra posljednju utakmicu u skupini II Europskog rukometnog prvenstva. Pobjeda našim rukometašima osigurava polufinale, a svoja očekivanja od susreta za Net.hr je otkrio legendarni hrvatski rukometaš i stručni sukometator RTL televizije Igor Vori.

 

Rekao je, između ostaloga, da smatra da je Hrvatska u prednosti, a u videu pogledajte zašto to misli.

28.1.2026.
16:40
Maj Gašparac
Igor VoriHrvatska Rukometna ReprezentacijaEuropsko Prvenstvo U Rukometu 2026MađarskaRukomet 2026
