Vori objasnio u čemu je prednost Hrvatske u ključnoj utakmici na Euru

EP 2026: Evo kad igra Hrvatska! Donosimo kompletan raspored i satnicu svih utakmica
Hrvatska rukometna reprezentacija u srijedu (18.00) protiv Mađarske igra posljednju utakmicu u skupini II Europskog rukometnog prvenstva. Pobjeda našim rukometašima osigurava polufinale, a svoja očekivanja od susreta za Net.hr je otkrio legendarni hrvatski rukometaš i stručni sukometator RTL televizije Igor Vori.
Rekao je, između ostaloga, da smatra da je Hrvatska u prednosti, a u videu pogledajte zašto to misli.