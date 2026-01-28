Vori objasnio u čemu je prednost Hrvatske u ključnoj utakmici na Euru

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Hrvatska rukometna reprezentacija u srijedu (18.00) protiv Mađarske igra posljednju utakmicu u skupini II Europskog rukometnog prvenstva. Pobjeda našim rukometašima osigurava polufinale, a svoja očekivanja od susreta za Net.hr je otkrio legendarni hrvatski rukometaš i stručni sukometator RTL televizije Igor Vori.

Rekao je, između ostaloga, da smatra da je Hrvatska u prednosti, a u videu pogledajte zašto to misli.