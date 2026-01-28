Svi pamte gol za pobjedu, ali sjećate li se detalja iz 52. minute? To je presudilo Mađarima

Hrvatska danas igra utakmicu biti ili ne biti na Europskom prvenstvu.

Četvrta utakmica drugog kruga donijela je našim rukometašima dvoboj protiv Mađarske. Mađarske koju smo prije točno godinu dana, na današnji dan 28. siječnja 2025. u isto 18.00 sati pobijedili s posljednjim sučevim zviždukom.

Svi se sjećamo tog trenutka kada je Srna sjajno našao Šipića koji je poentirao i Hrvatsku odveo u polufinale protiv Francuske.

Trenutak iz 52. minute koji je sve promijenio

Danas? Danas je situacija nešto drukčija. Marin Šipić ni nije na ovom prvenstvu zbog ozljede koljena. Srna, koji je do jučer bio naš praktički najbolji igrač, ozlijedio se u utakmici protiv Slovenije i za njega je, kako je ranije doznao Net.hr prvenstvo najvjerojatnije završeno.

No, mi smo prevrtjeli tu snimku utakmice prošlogodišnjeg SP-a i prisjetili se još jednog igrača koji je bio ključna karika u toj utakmici, a pogađate - ni on više nije u reprezentaciji. Riječ je o Ivanu Pešiću, golmanu koji se uz Duvnjaka i Karačića oprostio nakon prošlogodišnjeg srebra.

Igrala se 52. minuta utakmice i Hrvatska je bila u zaostatku -3 (24:27). U tom trenutku Sigurdsson je napravio potez zbog kojeg smo vjerojatno i dobili priliku za polufinale.

Prstom pokazao prema Pešiću i to je bilo to...

Dagur je prstom pokazao prema Pešiću i rekao mu da on ulazi na teren, a sve ostalo je povijest.

Danas, godinu dana nakon, u reprezentaciji nemamo ni Šipića, ni Pešića, a vjerojatno ni Srnu. No tu su sjajni Zlatko Raužan, na golu neprikosnoveni i Mandić i Kuzmanović i Slavić, a novu sjajnu asistenciju možda ćemo gledati od Lučina, Pavlovića ili Ćeška koji na ovom EP-u tek treba upisati svoje prve minute.

Sretno dečkima!