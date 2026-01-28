Doznali smo šokantne vijesti o Zvonimiru Srni: Evo kako stoje stvari, HRS za sad o tome šuti

Zvonimir Srna ima rupturu zadnje lože, iste one s kojom je i prije imao problema i koja se ponavlja i njegov nastup na Europskom rukometnom prenstvu je završen, doznaje RTL. Sve je i dalje neslužbeno, HRS zasad službeno šuti, ali očekuje se i službena potvrda od HRS-a na ovu informaciju. Veliki je ovo udarac ambicijama hrvatske rukometne reprezentacije jer je Zvonimir Srna na turniru bio ponajbolji, ako ne i najbolji hrvatski reprezentativac. Dva puta je proglašavan na turniru za najboljeg igrača utakmice, a nastup na Europskom prvenstvu Zvonimir Srna završava kao 17 strijelac turnira sa ukupno 28 postignutih golova (iz 48 pokušaja) u svih šest susreta u kojim je igrao, uz 58.3 % šuta. Kako stvari stoje, Zvonimira Srnu čega duga stanka, Montpeiller će bez njega morati biti duže vrijeme.

