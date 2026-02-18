Žene podijelile najčudnije stvari u kupaonicama svojih partnera: Neke su zaista zabrinjavajuće
Dolazak kod dečka u kuću prvi put može biti stresan i izazovan trenutak za mnoge žene, bilo da on živi s roditeljima ili sam. Iako su očekivanja obično pozitivna, neke žene zateknu prizore u njegovom domu koji su toliko neobični, da odmah požale što su odlučile otići. Posebno izazovne situacije često nastaju u njegovoj kupaonici -prostoru koji je, kao i sve drugo u domu, odraz njegovih navika i osobnosti. Za mnoge, kupaonica bi trebala biti oaza čistoće i organizacije, no, iznenađujuće, mnoge djevojke na X (nekada Twitter) podijelile su nevjerojatne fotografije kupaonica svojih partnera koje su izazvale smijeh, ali i zgražanje. Od neobičnih i bizarnih prizora poput jabuka koje plutaju u kadi, hrane koja je ostala zaboravljena na neobičnim mjestima, pa do pomagala za WC papir koja nisu ni izbliza praktična, ali svakako ne zaboravna.