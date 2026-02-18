Jeziva snimka, ovo je uznemirujuće: Lavina u potpunosti 'progutala' talijansko skijalište!

Društvene mreže preplavila je jeziva snimka lavine koja se u utorak obrušila niz strmu padinu kraj talijanskog skijališta Courmayeur. Video su snimili skijaši koji su se zatekli na mjestu nesreće, a još uvijek nije poznato je li netko ozlijeđen.

Samo nekoliko dana prije, u sličnom incidentu na istom skijalištu poginula su dva skijaša, javlja Daily Mail.

Na novim snimkama vidi se golem oblak snijega i leda kako se spušta kroz visoke borove prema skijašima, koji u nevjerici pokušavaju pobjeći. Panika je brzo nastupila, a snijeg je zahvatio dio posjetitelja.

WeatherVision: Avalanche hits the Courmayeur Ski Resort in the Italian Alps, at the foot of Mont Blanc near the French border.

Question. Don’t you think, when you see something like that coming your way, that you would be hightailing away from there? People were standing! pic.twitter.com/NXX2MK4usl — John Cremeans (@JohnCremeansX) February 18, 2026

Ranija tragedija dogodila se u nedjelju na Couloir Vessesu, poznatoj freeride stazi u Courmayeuru, objavila je talijanska Gorska služba spašavanja. Lavina je tada zahvatila trojicu muškaraca – jedan je preminuo na mjestu nesreće, drugi je podlegao ozljedama tijekom puta do bolnice, dok je treći teško ozlijeđen i prebačen u bolnicu Le Molinette u Torinu, piše News18.

U spašavanju je sudjelovalo 15 spasilaca, tri potražna psa i dva helikoptera, no identiteti stradalih još nisu objavljeni. Courmayeur je inače malo mjesto sa samo oko 2.900 stanovnika, smješteno na sjeverozapadu Italije. Skijališta u toj regiji bila su pod visokim upozorenjima na lavine nakon svježih snježnih padalina koje su destabilizirale unutarnje slojeve snijega.

Tijekom proteklog tjedna Italija je zabilježila rekordni broj poginulih skijaša i planinara – od ukupno 13 smrtnih slučajeva, čak 10 je nastalo u lavinama.

