Jeziva snimka, ovo je uznemirujuće: Lavina u potpunosti 'progutala' talijansko skijalište!
Panika je brzo nastupila, a snijeg je zahvatio dio posjetitelja
Društvene mreže preplavila je jeziva snimka lavine koja se u utorak obrušila niz strmu padinu kraj talijanskog skijališta Courmayeur. Video su snimili skijaši koji su se zatekli na mjestu nesreće, a još uvijek nije poznato je li netko ozlijeđen.
Samo nekoliko dana prije, u sličnom incidentu na istom skijalištu poginula su dva skijaša, javlja Daily Mail.
Na novim snimkama vidi se golem oblak snijega i leda kako se spušta kroz visoke borove prema skijašima, koji u nevjerici pokušavaju pobjeći. Panika je brzo nastupila, a snijeg je zahvatio dio posjetitelja.
Ranija tragedija dogodila se u nedjelju na Couloir Vessesu, poznatoj freeride stazi u Courmayeuru, objavila je talijanska Gorska služba spašavanja. Lavina je tada zahvatila trojicu muškaraca – jedan je preminuo na mjestu nesreće, drugi je podlegao ozljedama tijekom puta do bolnice, dok je treći teško ozlijeđen i prebačen u bolnicu Le Molinette u Torinu, piše News18.
U spašavanju je sudjelovalo 15 spasilaca, tri potražna psa i dva helikoptera, no identiteti stradalih još nisu objavljeni. Courmayeur je inače malo mjesto sa samo oko 2.900 stanovnika, smješteno na sjeverozapadu Italije. Skijališta u toj regiji bila su pod visokim upozorenjima na lavine nakon svježih snježnih padalina koje su destabilizirale unutarnje slojeve snijega.
Tijekom proteklog tjedna Italija je zabilježila rekordni broj poginulih skijaša i planinara – od ukupno 13 smrtnih slučajeva, čak 10 je nastalo u lavinama.
