FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
STRAŠNO... /

Jeziva snimka, ovo je uznemirujuće: Lavina u potpunosti 'progutala' talijansko skijalište!

Jeziva snimka, ovo je uznemirujuće: Lavina u potpunosti 'progutala' talijansko skijalište!
×
Foto: Screenshot 'x'/JohnCremeansX

Panika je brzo nastupila, a snijeg je zahvatio dio posjetitelja

18.2.2026.
10:59
Andrea Vlašić
Screenshot 'x'/JohnCremeansX
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Društvene mreže preplavila je jeziva snimka lavine koja se u utorak obrušila niz strmu padinu kraj talijanskog skijališta Courmayeur. Video su snimili skijaši koji su se zatekli na mjestu nesreće, a još uvijek nije poznato je li netko ozlijeđen.

Samo nekoliko dana prije, u sličnom incidentu na istom skijalištu poginula su dva skijaša, javlja Daily Mail.

Na novim snimkama vidi se golem oblak snijega i leda kako se spušta kroz visoke borove prema skijašima, koji u nevjerici pokušavaju pobjeći. Panika je brzo nastupila, a snijeg je zahvatio dio posjetitelja.

Ranija tragedija dogodila se u nedjelju na Couloir Vessesu, poznatoj freeride stazi u Courmayeuru, objavila je talijanska Gorska služba spašavanja. Lavina je tada zahvatila trojicu muškaraca – jedan je preminuo na mjestu nesreće, drugi je podlegao ozljedama tijekom puta do bolnice, dok je treći teško ozlijeđen i prebačen u bolnicu Le Molinette u Torinu, piše News18.

U spašavanju je sudjelovalo 15 spasilaca, tri potražna psa i dva helikoptera, no identiteti stradalih još nisu objavljeni. Courmayeur je inače malo mjesto sa samo oko 2.900 stanovnika, smješteno na sjeverozapadu Italije. Skijališta u toj regiji bila su pod visokim upozorenjima na lavine nakon svježih snježnih padalina koje su destabilizirale unutarnje slojeve snijega.

Tijekom proteklog tjedna Italija je zabilježila rekordni broj poginulih skijaša i planinara – od ukupno 13 smrtnih slučajeva, čak 10 je nastalo u lavinama.

POGLEDAJTE VIDEO: Iskusni planinar koji je i sam imao 'susret' s lavinom otkrio na što treba paziti i kada odustati od uspona

LavinaSkijalisteItalija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx