Sandra Elkasević i suprug ukrali pažnju na dodjeli nagrada: Imaju dvostruki razlog za slavlje

Proslavljena hrvatska atletičarka Sandra Elkasević (35) i njezin suprug Edis Elkasević prisustvovali su svečanoj dodjeli priznanja Zagrebačkog atletskog saveza, gdje su oboje primili vrijedne nagrade. Osim sportskog uspjeha, Sandra je na događaju plijenila pažnju i elegantnim modnim izdanjem, dok su na svečanosti nagrađeni najbolji atletičari, treneri i suci.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Dvostruko slavlje za bračni par

Večer je za bračni par Elkasević imala poseban značaj jer su oboje kući otišli s prestižnim priznanjima. Sandra je proglašena najboljom seniorkom za 2024. i 2025. godinu, čime je još jednom potvrdila svoju dominaciju u disciplini bacanja diska. U isto vrijeme, Edis Elkasević osvojio je priznanje za najboljeg trenera u obje navedene godine, čime je njihov zajednički sportski uspjeh dodatno zaokružen.

Za svečanu večer Sandra je odabrala elegantnu crnu modnu kombinaciju. Nosila je hlače i jednostavan top koji su naglasili njezinu figuru, dok je kosu stilizirala u valove. Cjelokupni izgled upotpunila je upečatljivim naušnicama, a fotografije s događaja pokazuju kako je i ovoga puta privukla mnogo pažnje.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Ljubavna priča koja traje godinama

Sandra i Edis Elkasević vjenčali su se na Staru godinu 2023. godine, no, njihova priča započela je mnogo ranije. Naime, Edis je Sandrin trener još od 2013., a upoznali su se kada je ona imala samo 15 godina. Šest godina kasnije atletičarka je priznala da je zaljubljena u njega.

Par se zaručio 31. prosinca 2022. u London, a točno godinu dana kasnije izgovorili su sudbonosno “da”. Danas zajedno slave i privatne i profesionalne uspjehe, potvrđujući da su jedan od najuspješnijih sportskih parova u Hrvatskoj.

