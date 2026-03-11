FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NIJE PROŠLO NEPRIMJETNO /

Sandra Elkasević i suprug ukrali pažnju na dodjeli nagrada: Imaju dvostruki razlog za slavlje

Sandra Elkasević i suprug ukrali pažnju na dodjeli nagrada: Imaju dvostruki razlog za slavlje
×
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Za svečanu večer Sandra je odabrala elegantnu crnu modnu kombinaciju. Nosila je hlače i jednostavan top koji su naglasili njezinu figuru, dok je kosu stilizirala u valove

11.3.2026.
8:19
Hot.hr
Goran Stanzl/PIXSELL
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Proslavljena hrvatska atletičarka Sandra Elkasević (35) i njezin suprug Edis Elkasević prisustvovali su svečanoj dodjeli priznanja Zagrebačkog atletskog saveza, gdje su oboje primili vrijedne nagrade. Osim sportskog uspjeha, Sandra je na događaju plijenila pažnju i elegantnim modnim izdanjem, dok su na svečanosti nagrađeni najbolji atletičari, treneri i suci.

Sandra Elkasević i suprug ukrali pažnju na dodjeli nagrada: Imaju dvostruki razlog za slavlje
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Dvostruko slavlje za bračni par

Večer je za bračni par Elkasević imala poseban značaj jer su oboje kući otišli s prestižnim priznanjima. Sandra je proglašena najboljom seniorkom za 2024. i 2025. godinu, čime je još jednom potvrdila svoju dominaciju u disciplini bacanja diska. U isto vrijeme, Edis Elkasević osvojio je priznanje za najboljeg trenera u obje navedene godine, čime je njihov zajednički sportski uspjeh dodatno zaokružen.

Za svečanu večer Sandra je odabrala elegantnu crnu modnu kombinaciju. Nosila je hlače i jednostavan top koji su naglasili njezinu figuru, dok je kosu stilizirala u valove. Cjelokupni izgled upotpunila je upečatljivim naušnicama, a fotografije s događaja pokazuju kako je i ovoga puta privukla mnogo pažnje.

Sandra Elkasević i suprug ukrali pažnju na dodjeli nagrada: Imaju dvostruki razlog za slavlje
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Ljubavna priča koja traje godinama

Sandra i Edis Elkasević vjenčali su se na Staru godinu 2023. godine, no, njihova priča započela je mnogo ranije. Naime, Edis je Sandrin trener još od 2013., a upoznali su se kada je ona imala samo 15 godina. Šest godina kasnije atletičarka je priznala da je zaljubljena u njega.

Par se zaručio 31. prosinca 2022. u London, a točno godinu dana kasnije izgovorili su sudbonosno “da”. Danas zajedno slave i privatne i profesionalne uspjehe, potvrđujući da su jedan od najuspješnijih sportskih parova u Hrvatskoj.

 

 

POGLEDAJTE VIDEO: Otkazuju se putovanja, rastu cijene aviokarata: Kako će rat utjecati na hrvatski turizam?

Sandra PerkovićEdis Elkasević
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx