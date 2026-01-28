FREEMAIL
DOZNAJEMO /

Teška ozljeda Zvonimira Srne: Izgubljen je za ostatak rukometnog Eura?

Zvonimiru Srni je pukla zadnja loža, neslužbeno doznajemo. Čeka se potvrda HRS-a

28.1.2026.
0:01
Sportski.net
Tobias Jorgensen/gonzales Photo/profimedia
Zvonimiru Srni pukla je zadnja loža, ista ona s kojom je već imao problema i za njega je vjerojatno Europsko prvenstvo završeno, neslužbeno doznajemo. Veliki je ovo udarac ambicijama hrvatske rukometne reprezentacije jer je Zvonimir Srna na turniru bio ponajbolji, ako ne i najbolji hrvatski reprezentativac. Dva puta je proglašavan na turniru za najboljeg igrača utakmice.

Teška ozljeda Zvonimira Srne: Izgubljen je za ostatak rukometnog Eura?
Foto: Bildbyran/ddp Usa/profimedia

Srna je tijekom drugog poluvremena napustio parket šepajući i vidno potresen. Odmah je bilo jasno da nešto ozbiljnije nije u redu, jer bi Srna stisnuo zube i igrao pa makar "plakao" od bolova jer je on tip koji ne odustaje. No, u ovom slučaju Zvone nije mogao nastaviti utakmicu. Srna je odmah otišao na magnetsku rezonancu i u srijedu se očekuje i službena potvrda dijagnoza i ove informacije od strane HRS-a. 

POGLEDAJTE VIDEO: Sestra našeg ponajboljeg igrača u potpunom očaju nakon šokantnog razvoja situacije s njenim bratom

Europsko Prvenstvo U Rukometu 2026Zvonimir SrnaOzljedaZadnja LožaHrvatska Rukometna ReprezentacijaRukomet 2026
