Antonela Srna emotivno pratila veliku pobjedu Hrvatske i ozljedu brata Zvonimira: Evo tko je ona

Antonela Srna, sestra ponajboljeg hrvatskog rukometaša Zvonimira Srne, napeto je i dramatično pratila utakmicu hrvatske rukometne reprezentacije protiv neugodne i žilave Slovenije u Areni Malmö (pobjeda Hrvatske 29-25 u trećem kolu drugog kruga Europskog prvenstva). Ana Maraš, sestra od Matea Maraša, tješila ju je. To možete vidjeti u prvoj fotografiji dolje.

Foto: Screenshot - Rtl - Ana Maraš (desno na slici), sestra Matea Maraša, tješi Antonelu Srnu u trenutku ozljede Zvonimira Srne.

Foto: Screenshot Rtl 2

U drugom poluvremenu Zvone Srna se ozlijedio i morao napustiti parket, a u tom trenutku fotoreporter Pixsella Sanjin Strukić fotografirao je zabrinutu Antonelu kako strepi zbog svog brata. Nije ju samo fotografirao u tom trenutku, nego i za vrijeme čitave utakmice.

Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Tko je Antonela Srna?

Antonela Srna je mlađa sestra Zvonimira Srne koja je, unatoč pripadnosti jednoj od najslavnijih sportskih obitelji u Hrvatskoj, odlučila graditi vlastiti put daleko od profesionalnih terena, posvećena jednom od najzahtjevnijih poziva današnjice. Antonela Srna je mlada dama koja plijeni pažnju gdje god se pojavi, a istovremeno uspješno čuva svoju privatnost.

Iz Metkovića u Zagreb: Put buduće liječnice

Antonela Srna rođena je 5. ožujka 2003. godine u Metkoviću, gradu koji je Hrvatskoj podario nebrojene rukometne talente, velike rukometaše, igrače s posebnom emocijom prema Hrvatskoj. Odrastajući u okruženju u kojem je sport bio način života, bilo je gotovo prirodno da i sama krene tim putem, ali Antonela je odlučila drugačije. Njezine ambicije odvele su je u drugom smjeru. Nakon završene srednje škole, Antonela je spakirala kofere i rodni Metković zamijenila Zagrebom, gdje je upisala Medicinski fakultet. Danas je uspješna studentica, a mediji koji su o njoj pisali redovito ističu da je riječ o izvrsnoj akademskoj građanki posvećenoj zahtjevnom studiju i zanimanju koje je, u biti, više od običnog zanimanja, običnog posla. To je poziv, način života...

Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Njezin život u glavnom gradu daleko je od glamura koji se često veže uz poznata prezimena i zlatne hrvatske mladeži. Umjesto medijske eksponiranosti zbog slavnog prezimena, Antonela je odabrala miran život usmjeren na predavanja, vježbe i učenje, svjesna da poziv liječnika zahtijeva potpunu predanost i odricanje, daleko od očiju javnosti i zabava. Upravo ta njezina kombinacija ljepote, inteligencije i skromnosti zaintrigirala je javnost, koja ju je primijetila ne samo na tribinama, već i na zagrebačkoj špici gdje je redovito fotografiraju. Ipak, svaki njezin izlazak u javnost odiše jednostavnošću i samozatajnošću, čime jasno daje do znanja da je njezin fokus na stjecanju znanja koje će joj jednog dana omogućiti da pomaže drugima.

Sportska dinastija Srna: Rukometni geni i nogometna tradicija

Prezime Srna u Hrvatskoj je sinonim za sportski uspjeh. Antonela pripada trećoj generaciji ove nevjerojatne sportske obitelji čiji su članovi ostavili dubok trag u dva najpopularnija sporta: nogometu i rukometu. Ta sportska priča započela je s djedom Uzeirom Srnom, koji je bio nogometaš i trener, a nastavila se kroz njegove sinove i unuke, stvarajući ostavštinu koja izaziva divljenje.

Od oca nogometaša do majke rukometašice

Genetika je u obitelji Srna odigrala ključnu ulogu. Antonelin i Zvonimirov otac, Renato Srna, bio je talentirani nogometni vratar koji je branio boje NK Neretve. S druge strane, ljubav prema rukometu i vještinu na terenu djeca su naslijedila od majke Ivane, bivše rukometašice. Upravo je ona bila ta koja im je usadila prve rukometne korake i prenijela strast prema sportu koji je proslavio njezinog sina. Spoj nogometne i rukometne tradicije stvorio je jedinstveno okruženje u kojem su Zvonimir, Antonela i njihov brat Andrija odrastali, učeći o važnosti discipline, timskog rada i sportske borbe.

Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Legendarni stric Darijo

Ipak, najpoznatiji član obitelji i čovjek koji je prezime Srna proslavio diljem svijeta jest Antonelin stric, Darijo Srna. Legendarni bivši kapetan hrvatske nogometne reprezentacije i ikona ukrajinskog Šahtara postavio je standarde uspjeha i profesionalizma koje je teško dostići. Njegova karijera, obilježena nevjerojatnom borbenošću, odanošću i liderskim kvalitetama, služi kao vječna inspiracija mlađim generacijama obitelji. Iako je Antonela odabrala drugačiji životni put, odrastanje uz takvu sportsku veličinu zasigurno je oblikovalo njezin karakter, a obiteljski odgoj usadio joj radnu etiku koju danas primjenjuje na fakultetu. Obiteljska okupljanja Srninih zasigurno su ispunjena pričama o velikim pobjedama, teškim porazima i sportskim anegdotama koje čine bogatu tapiseriju njihove povijesti.

S rukometnog terena na tribine

Prije nego što je postala najvatrenija navijačica svoga brata, Antonela je i sama bila aktivna na rukometnom terenu. Poput majke i brata, trenirala je rukomet i branila boje ŽRK Metković, gdje je igrala na poziciji srednjeg vanjskog. Njezino iskustvo kao igračice daje joj dublje razumijevanje igre, zbog čega utakmice ne prati samo kao sestra, već i kao poznavateljica sporta koja prepoznaje svaki taktički detalj i napor koji njezin brat i njegovi suigrači ulažu na terenu.

Danas je njezina uloga drugačija, ali ne i manje važna. Postala je zaštitno lice obiteljske podrške s tribina i s velikom emocijom prati svaki napad, svaki potez svog brata Zvonimira i svih rukometaša. Na gotovo svakoj važnoj utakmici hrvatske rukometne reprezentacije, bilo da je riječ o europskim ili svjetskim prvenstvima, Antonela je prisutna, najčešće u društvu majke Ivane i Zvonimirove djevojke Dore Galić. Njihova strastvena podrška, nervoza i slavlje postali su neizostavan dio prijenosa, a njihova prisutnost Zvonimiru bez sumnje daje dodatnu snagu i motivaciju. Ta slika obiteljskog zajedništva i bezuvjetne podrške šalje snažnu poruku o vrijednostima koje njeguje obitelj Srna.

Unatoč medijskoj pažnji koju privlači, Antonela ostaje vjerna sebi. Njezin put je put tihe upornosti, daleko od blještavila reflektora koje obasjava sportske arene. Dok njezin brat ispisuju sportske stranice povijesti, a stric Darijo zlatnim je slovima upisan u hrvatsku nogometnu povijest, ona se priprema ispisivati one najhumanije, posvećene zdravlju i dobrobiti drugih. Antonela Srna savršen je primjer da se nasljeđe ne mora nužno nastaviti na istom terenu, već da se pobjede mogu ostvarivati i u drugim, jednako važnim životnim bitkama.

