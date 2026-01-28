Snimke od kojih hvata jeza: Cijeli grad visi na litici, mještani godinama upozoravali na katastrofu

'NASTAO JE KANJON' /

Snažne oluje prošlog su tjedna pogodile sicilijansko mjesto Niscemi. Grad je smješten na visoravni za koju vlasti navode da se postupno urušava prema nizini. Uslijed odrona koji se proteže duž četiri kilometra, mnogi su zbog vlastite sigurnosti morali napustiti svoje domove; evakuirano je oko 1600 ljudi.

Mještani tvrde da na sanaciju čekaju već 30 godina, ali vlasti nisu poduzele ništa kako bi spriječile katastrofu koja se trenutno događa u gradu s oko 25.000 stanovnika u središnjem dijelu južne Sicilije, piše ilsole24ore.com.

Grad se nalazi na izrazito nestabilnom tlu od gline i vapnenca, a klizišta su ondje zabilježena još u 18. stoljeću. Međutim, ozbiljna aktivacija dogodila se 1997. godine. S obzirom na to da je Niscemi poznat po poljoprivredi i uzgoju ljubičaste artičoke, mještani strahuju za svoju budućnost.

Foto: Reuters

"Geolozi kažu da u cijeloj Europi ne postoji usporediv slučaj. Na nekim mjestima linija klizišta duboka je do 50 metara, doslovno je nastao kanjon", upozorava don Giuseppe Cafà, župnik mjesne Crkve Presvetog Srca.

'Cijelo brdo klizi prema ravnici'

Proglašena je crvena zona, koja se proteže 150 metara od početka tzv. linije odvajanja tla, a ulazak je strogo zabranjen. Vatrogascima je čak zabranjen ulazak u neke kuće kako bi se iznijele osobne stvari jer je rizik prevelik.

"Cijelo brdo klizi prema ravnici Gela. Kuće uz rub klizišta više nikada neće biti sigurne za stanovanje. Za te obitelji mora se planirati trajno preseljenje. Mora postojati sigurnosna zona, sve drugo je preuranjeno", rekao je čelnik talijanske Civlne zaštite Fabio Ciciliano.

U Niscemi je stigla i glavna tajnica Demokratska stranka Italije, Elly Schlein, koja je upozorila kako je situacija ozbiljna i hitna.

"Ovo je aktivno klizište i potrebni su najbolji stručnjaci kako bismo razumjeli kako osigurati područje", poručila je. Dodala je kako je šteta od nedavnih vremenskih nepogoda u Italiji procijenjena na dvije milijarde eura, dok je državna pomoć od 100 milijuna eura nedovoljna.

Oporba predlaže da se milijarda eura, predviđena za most preko Mesinskog tjesnaca, preusmjeri za pomoć pogođenim područjima.