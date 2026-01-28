FREEMAIL
PAO PRI SLIJETANJU /

Tragedija u Indiji: U zrakoplovnoj nesreći poginulo četvero, među njima i poznati političar

Tragedija u Indiji: U zrakoplovnoj nesreći poginulo četvero, među njima i poznati političar
Foto: Javed Dar/xinhua News/profimedia

Zrakoplov, koji je poletio iz Mumbaija prema Baramatiju, srušio se prilikom slijetanja na aerodrom, potvrdila je Glavna uprava civilnog zrakoplovstva

28.1.2026.
12:09
danas.hr
Javed Dar/xinhua News/profimedia
Indiju je u srijedu potresla vijest o teškoj zrakoplovnoj nesreći u kojoj je život izgubio Ajit Pawar, zamjenik glavnog ministra savezne države Maharashtra, zajedno s još četiri osobe.

Zrakoplov, koji je poletio iz Mumbaija prema Baramatiju, srušio se prilikom slijetanja na aerodrom, potvrdila je Glavna uprava civilnog zrakoplovstva.

U tragičnom padu letjelice, uz visokog političkog dužnosnika, život su izgubila i dva člana njegova osoblja te dva člana posade, javlja BBC.

Snimke s mjesta nesreće koje kruže društvenim mrežama prikazuju potresne prizore ostataka zrakoplova obavijenih gustim dimom i plamenom.

Poginuo u rodnom kraju

Poginuli Ajit Pawar bio je jedna od najutjecajnijih političkih figura u Maharashtri. Kao nećak Sharada Pawara, utemeljitelja Nacionalističke kongresne stranke (NCP), desetljećima je oblikovao političku scenu te savezne države.

Posebnu težinu ovoj tragediji daje činjenica da se nesreća dogodila upravo u Baramatiju, općini koja predstavlja političko uporište obitelji Pawar i mjesto odakle je počeo njihov uspon, a koje je sada postalo poprište njegove tragične smrti.

Oglasio se Modi

Povodom nesreće oglasio se i indijski premijer Narendra Modi, koji je na društvenoj mreži X izrazio duboku sućut obiteljima stradalih.

"Moje misli su sa svima koji su izgubili svoje voljene u ovoj nesreći. Molim se za snagu i hrabrost ožalošćenih obitelji u ovim trenucima duboke tuge", napisao je premijer Modi.

Istraga o okolnostima koje su dovele do pada letjelice na aerodromu u Baramatiju se nastavlja.

POGLEDAJTE VIDEO: Poginulo 242 ljudi, on je jedini preživio i sada je dao prvi intervju: 'Samo mislim na njega'

Zrakoplovna NesrećaIndijaAvion
