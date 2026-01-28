Mnogi ljudi u Rusiji osjećaju se okruženi neprijateljskim stranim silama, a vlastitu zemlju smatraju žrtvom, pokazuje nedavna studija.

Ta je percepcija rezultat neumoljive antizapadne propagande, rekao je ruski sociolog Lev Gudkov iz neovisnog Levada centra u Moskvi prilikom predstavljanja rezultata u Berlinu u utorak.

U ime njemačke Zaklade Saharov, centar je ispitao stavove Rusa nakon gotovo četiri godine rata u Ukrajini. Centar je u Rusiji klasificiran kao "strani agent". U više od 30 godina od raspada Sovjetskog Saveza, Rusija je doživjela samo šest godina bez rata, rekao je Gudkov, govoreći o "militarizaciji svijesti".

Neprijateljske i prijateljske zemlje

Među više od 1.600 ispitanika, 62 posto je opisalo Poljsku i Litvu kao neprijateljske zemlje, a slijede Ujedinjeno Kraljevstvo (57 posto), Njemačka (50 posto) i Švedska (40 posto). Sjedinjene Države su, u međuvremenu, pretežno doživljavane kao konkurent, a ne kao neprijatelj (53 posto).

Kada su ih pitali da navedu pet prijateljskih zemalja, ispitanici su najčešće navodili Bjelorusiju, Kinu, Kazahstan, Indiju i Sjevernu Koreju. Uz iznimku Indije, ove se zemlje smatraju represivnim ili autoritarnim državama.

Slika Sjedinjenih Država među Rusima mijenjala se tijekom desetljeća. Pogoršala se pod bivšim američkim predsjednikom Joeom Bidenom zbog američke podrške Ukrajini, rekao je Gudkov, ali se poboljšala kada je Donald Trump preuzeo dužnost, što je potaknulo nade u brz kraj rata.

