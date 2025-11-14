Rusi objavili listu neprijatelja, pazite na kojem je mjestu Hrvatska: Dali su nam 40 bodova

Ruski list Vzgljad sastavio je i u utorak objavio "Rejting neprijateljskih vlada" kako bi pokazali razliku između država koje se svjesno suprotstavljaju Rusiji i onih koje su na to odluku "protiv njihove volje natjerale vanjskopolitičke okolnosti".

Rangirali su isključivo države i teritorije koje se nalaze na popisu neprijateljskih zemalja objavljenom još 2021. godine. Prvo mjesto zauzela je Velika Britanija sa 75 bodova koje su zaslužili zbog sankcija ruskim naftnim kompanijama, ali i činjenicom da se aktivno zalažu za prijenos ruskih sredstava u korist Ukrajine i isporučuje oružje Kijevu.

Njemačka i Francuska dijele drugo mjesto, s indeksom od 70 bodova. Vzgljad navodi da su obje države članice Europske unije koje aktivno pružaju financijsku pomoć Ukrajini. Na trećem mjestu nalaze se Nizozemska i Estonija sa 65 bodova.

Hrvatska na sedmom mjestu

Zanimljivo je da su Sjedinjene Države zauzele tek četvrto s 55 bodova, a ruski list tvrdi da je na tu poziciju utjecala odluka SAD-a da privremeno obustavi vojnu pomoć Ukrajini. Najviše zemalja nalazi se pak na petom mjestu. Tako su Danska, Italija, Kanada, Litva, Poljska, Finska i Švedska dobile po 50 bodova.

Slijede Norveška i Belgija (45), a na sedmom mjestu nalazi se i Hrvatska - dijelimo ga sa Španjolcima i Grcima, a osvojili smo 40 bodova. Ispod nas su Portugal i Slovenija (osmo mjesto s 35 bodova), dok se još niže nalaze Mađarska i Luksemburg s 30 bodova.

Vzgljad podsjeća kako je ruski ministar Sergej Lavrov istaknuo da se Rusija postupno odmiče od korištenja pojma "neprijateljske zemlje" te da naglasak stavljaju na termin "neprijateljska vlada", čime žele omogućiti da se država u cjelini ne identificira kao neprijateljska.

Slično je govorio i ruski predsjednik Vladimir Putin: "Nemamo neprijateljskih zemalja, imamo neprijateljske elite".

