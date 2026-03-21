Welbeck šokirao Liverpool i odveo Brighton do pobjede

Nogometaši Brighton and Hove Albiona vratili su se u gornji dio ljestvice engleske lige zahvaljujući 2-1 domaćoj pobjedi protiv aktualnog prvaka Liverpoola u susretu 31. kola.

Oba gola za Brighton zabio je Welbeck (14, 56), dok je strijelac za Liverpool bio Kerkez (30). Brighton je skočio na ljestvici za četiri mjesta i sad aje osmi sa 43 boda, šest manje od petog Liverpoola.

Vodi Arsenal sa 70 bodova, devet manje uz utakmicu manje ima drugi Manchester City.

Standings provided by Sofascore

POGLEDAJTE VIDEO: Izbornik Zlatko Dalić odgovorio je na sva goruća pitanja