Prije utakmice Osijeka i Hajduka u tunelu se dogodila nesvakidašnja situacija

Hajduk je ove subote gostovao u Osijeku, gdje je protivnik bio Vukovar 1991, a prije utakmice dogodila se nesvakidašnja situacija. Naime, dok su igrači čekali u tunelu prije izlaska na teren, rezervni nogometaši prolazili su pokraj djece koja su pratila glavne aktere utakmice.

Kao i obično, pokazali su sportski duh pa su ih pozdravljali, no jedan dječak nije uzvratio pozdrav Dariju Melnjaku, igraču Hajduka. No, kako mu je Melnjak lijepo pristupio, svojom simpatičnošću razoružao je dječaka koji ga je na kraju ipak pozdravio i dao mu ruku. Dječak nije imao nikakvu lošu namjeru, već jednostavno ga je malo ponijelo i tako je ispalo. Na kraju, pozdrav, smiješak i lijep nogometni dan.

