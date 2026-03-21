Vukovar s novim trenerom dočekuje Hajduk u čiji se sastav vratio Marko Livaja
Utakmicu Vukovara 1991 i Hajduka pratite uživo od 15:00
Sudac: Dario Bel
VUKOVAR: Pintol - Tadić, Elez, Živković - Bosec, Gurlica, Čaić, Tičinović - Gonzalez, Špoljarić - Puljić
HAJDUK: Silić - Sigur, Skelin, Marešić, Hrgović - Krovinović, Pukštas, Guillamon - Brajković, Rebić, Livaja
NAJAVA
Hajduk danas gostuje kod Vukovara u Osijeku u sklopu 27. kola SuperSport HNL-a. Momčad Gonzala Garcije bit će oslabljena za Adriona Pajazitija, koji odrađuje suspenziju, i Zvonimira Šarliju, koji je akumulirao četiri žuta kartona, dok će Tomislav Stipić u svom debiju na trenerskoj klupi Vukovara biti bez Lovra Banovca.
Ova je utakmica veoma bitna za oba kluba. U Vukovaru lovi Osijek i o(p)stanak u SHNL-u, dok se Hajdukovci nadaju da bi uz Dinamov kiks mogli doći bliže povratku u borbu za titulu.
U dva dosadašnja susreta ove sezone bolji je bio Hajduk, a hoće li za Vukovar vrijediti "treća sreća" saznajte od 15:00.