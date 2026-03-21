Vukovar s novim trenerom dočekuje Hajduk u čiji se sastav vratio Marko Livaja

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Utakmicu Vukovara 1991 i Hajduka pratite uživo od 15:00

21.3.2026.
13:00
Sportski.net
27. kolo SuperSport HNL-a
21. ožujak
15:00
0
Vukovar 1991
 
:
0
Hajduk
 

Sudac: Dario Bel

VUKOVAR: Pintol - Tadić, Elez, Živković - Bosec, Gurlica, Čaić, Tičinović - Gonzalez, Špoljarić - Puljić

HAJDUK: Silić - Sigur, Skelin, Marešić, Hrgović - Krovinović, Pukštas, Guillamon - Brajković, Rebić, Livaja

NAJAVA

Hajduk danas gostuje kod Vukovara u Osijeku u sklopu 27. kola SuperSport HNL-a. Momčad Gonzala Garcije bit će oslabljena za Adriona Pajazitija, koji odrađuje suspenziju, i Zvonimira Šarliju, koji je akumulirao četiri žuta kartona, dok će Tomislav Stipić u svom debiju na trenerskoj klupi Vukovara biti bez Lovra Banovca.

Ova je utakmica veoma bitna za oba kluba. U Vukovaru lovi Osijek i o(p)stanak u SHNL-u, dok se Hajdukovci nadaju da bi uz Dinamov kiks mogli doći bliže povratku u borbu za titulu.

U dva dosadašnja susreta ove sezone bolji je bio Hajduk, a hoće li za Vukovar vrijediti "treća sreća" saznajte od 15:00.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
Izdvojeno
Još iz rubrike