Na prodaju je luksuzni ranč: Potpuna privatnost osigurana je lokacijom uz park prirode

U brdima San Juan Capistrana u Kaliforniji na prodaju je ponuđeno imanje Marconi Ranch po cijeni od 25 milijuna dolara (oko 21 milijuna eura). Riječ je o posjedu pokojnog Dicka Marconija, suosnivača tvrtke Herbalife, koji objedinjuje luksuzno stanovanje, poljoprivrednu proizvodnju i privatni rezervat za životinje, uključujući zebre, antilope i ljamu.

Marconi Ranch jedno je od najvećih privatnih imanja u regiji, prostire se na 495 hektara, a potpuna privatnost osigurana je lokacijom uz veliki park prirode, piše Farm&Ranch.

Rezidencija u toskanskom stilu

Središnji objekt imanja je glavna rezidencija, vila površine približno 460 četvornih metara, izgrađena u toskanskom stilu. Pristup vili vodi preko kamenog mosta, a njezina unutrašnjost nudi četiri spavaće sobe, tri kupaonice, visoke stropove s izloženim drvenim gredama te nekoliko kamenih kamina. Imanje ima i značajnu povijest; Marconi ga je kupio 1990-ih godina od redatelja Brucea Browna te ga je tijekom sljedeća tri desetljeća ekstenzivno razvijao.

Pored glavne rezidencije, kompleks obuhvaća i zasebnu kuću za goste, smještaj za osoblje, umjetnički atelje, galeriju te prostranu garažu za 12 automobila, uređenu kao izložbeni prostor.

Privatni rezervat za životinje

Posebnost imanja čini privatni rezervat za životinje površine 20-ak hektara, koji je Marconi sa suprugom osnovao nakon putovanja u Afriku. Budući vlasnik preuzima brigu o životinjskom fondu koji uključuje jedanaest zebri, šest eland antilopa, dvije kornjače i jednu ljamu.

Marconi Ranch nije samo rezidencijalni posjed, već i produktivno poljoprivredno gospodarstvo. Na imanju se nalazi nasad s više od 20.000 stabala limuna sorte Eureka i oko tisuću stabala maslina porijeklom iz Italije, kao i voćnjaci grejpa i mandarina. Posjed uključuje i privatno jezero površine gotovo jednog hektara s bogatim ribljim fondom te četiri manja ribnjaka.

Luksuzni i rekreacijski sadržaji

Popis dodatnih sadržaja na imanju uključuje helidrom, privatni opservatorij, dva strelišta i kapelicu u kojoj je izložena replika Michelangelove skulpture "Pietà". Posjed je obogaćen brojnim skulpturama i fontanama, a sadržaji za rekreaciju i opuštanje obuhvaćaju veliki bazen sa slanom vodom, vinski paviljon te salon za vino i cigare.

Dick Marconi, koji je preminuo 2024. godine u 91. godini, bio je uspješan poduzetnik i potomak talijanskih i ukrajinskih imigranata koji je s početnim kapitalom od 500 dolara (oko 435 eura) izgradio poslovno carstvo u Kaliforniji.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Ana Šporčić iz Nove Gradiške: 'Uz tri posla sam uspjela proputovati 14 zemalja u godinu dana'